Valter Nieri stupisce ancora: grande successo per la 22^ edizione del premio Fedeltà allo Sport

martedì, 8 maggio 2018, 12:48

di marco materassi

Le parole ormai sono finite, non si può più trovare aggettivi per descrivere quello che ogni anno Valter Nieri riesce ad organizzare. Sembra impossibile ma ogni edizione regala qualcosa di diverso, di speciale, di inaspettato, e così è stato anche per la 22a edizione del premio Fedeltà allo sport.



Nella ormai abituale e sempre splendida cornice del Country club di Gragnano si è svolta la consegna del premio la Sfinge d'oro. Una manifestazione che ogni anno porta qui leggende dello sport, non solo del passato ma anche del presente. Campioni del mondo, campioni olimpici, oltre naturalmente anche a rappresentanti dello sport lucchese che si sono messi particolarmente in evidenza. L'amico Valter, come detto, riesce sempre a stupire, e anche quest'anno il successo della serata è stato veramente grande.



Dopo il saluto del sindaco di Capannori Luca Menesini la premiazione ha preso il via: tra i primi a salire sul palco tre autentiche icone del volley nazionale: Manuela Leggeri e Elisa Togut, campionesse del mondo a Berlino 2002, e Luca "bazooka" Cantagalli, uno dei più grandi schiacciatori di tutti i tempi e membro di quella nazionale che fu chiamata "generazione di fenomeni". Sempre restando nel mondo della pallavolo premiate anche Veronica Luna Carocci, atleta nata a Lucca e fresca vincitrice dello scudetto in Germania e Ilaria Miccoli, libero della formazione Bionatura Nottolini, vincitrice del campionato di B2.Passando dal volley al calcio, brividi di emozione in sala tra i tanti appassionati quando è stato premiato Alberto Glardino, bomber di Milan e Fiorentina e campione del mondo a Berlino 2006. Tanti i cori per Gila gol, l'uomo che dopo ogni rete suonava il violino.Sempre per il calcio premi ad Gianluca Andrissi, anni di calcio giovanile a scoprire talenti, professore di scienze motorie, esperto di tattiche e attuale direttore sportivo dello Spezia.



Toccante il momento quando,rimanendo sempre in ambito calcistico, a premiare Francesco "Ciccio" Colonnese, campione con l'Inter e la Lazio, è stato chiamato il suo mister: Gigi Simoni, un nome, un personaggio, che per le proprie caratteristiche è un testimonial d'eccezione per il premio fedeltà allo sport.Premiata anche Elena Bruno, l'allenatrice della squadra di calcio femminile Lucchese Libertas.Dal calcio al ciclismo, in un crescendo di emozioni, ricordi, aneddoti, sul palco è salito Marco Villa, attuale Ct della nazionale di ciclismo su pista e campione del mondo in coppia con Silvio Martinello nell'americana, tra l'altro anche ex compenente della squadra del grande Ivano Fanini. Premiato anche come coordinatore generale del campionato del mondo edizione 2013 ed ex atleta Benedetto Piccinini. Lasciando le due ruote per passare ad uno sport non molto conosciuto ma sicuramente appassionante quello della pallamano, è stato premiato Angel Fernandez, vincitore in passato di scudetti, coppe dei campioni, e attuale allenatore del Montecarlo.E'stata poi la volta della regina delle discipline, l'atletica leggera, e la sala ha tributo un'autentica ovazione a lei: Gabriella Dorio, la 34a medaglia d'oro olimpica premiata a Gragnano, unica atleta italiana nel mezzofondo ad aver disputato tre finali olimpiche.



La serata è corsa via in un lampo, coccolati dall'efficiente e disponibile staff del Country club, sotto la regia in sala del bravissimo Christian Nieri, il figlio di Valter (buon sangue non mente), la voce di Valtere ha scandito con il consueto entusiasmo, ogni momento, toccando anche le corde del cuore, quando ha ricordato con grande sensibiltà Emiliano Mondonico, recentemente scomparso, d'altra parte la classe non è acqua. Premiato l'ultimo atleta, usciti gli ultimi ospiti, nel salone, mentre si sta mettendo tutto a posto, resta Valter, una notte, una pausa di ventiquattr'ore, e poi via già a pensare a chi verrà il prossimo anno, per stupire ancora. Fuori il cielo è un po' nuvoloso, qualche stella c'è, all'appello ne manca una, quella che è caduta sul Country club, una stella chiamata Valter Nieri.Ciao e alla prossima grande amico mio.