Week-end di emozioni per i marciatori Antraccoli

giovedì, 10 maggio 2018, 14:01

Una vittoria per fare il paio con la grande affermazione nel derby di domenica scorsa con il Pisa, e per concludere bene un campionato iniziato male, ma che ha poi regalato molte emozioni e parecchie soddisfazioni alla società del presidente Marco Chiocchetti.

giovedì, 10 maggio 2018, 12:35

La Sfinge d'Oro per il ciclismo italiano quest'anno non poteva andare in mani migliori di quelle di Marco Villa, un uomo che per il ciclismo su pista ha fatto storia, prima come corridore e poi, ancor più, come tecnico della nazionale italiana

giovedì, 10 maggio 2018, 12:14

Dalla prima all'ultima delle trenta giornate di campionato è rimasta sempre in testa alla classifica e domenica ha vinto in trasferta a Lammari per 3 a 1 guadagnandosi così meritatamente il passaggio nella categoria di Eccellenza. Di quale squadra stiamo parlando? Del Vorno, naturalmente

giovedì, 10 maggio 2018, 10:59

Sul parquet amico del Palatagliate, di fronte ad un pubblico di tifosi scatenati ma corretti, le senior Spring bissano in gara 2 il successo di sabato scorso a Figline Valdarno e conquistano la permanenza nel campionato di serie B femminile

giovedì, 10 maggio 2018, 09:05

La scuderia modenese svetta nella classifica delle scuderie, a conclusione di un fine settimana dai riscontri fortemente positivi

giovedì, 10 maggio 2018, 08:46

Alla fine la sirena decreta l'uscita dai play off della Geonova. I ragazzi di coach Piazza ci hanno provato e riprovato, ma di fronte avevano una squadra supermotivata e lanciatissima