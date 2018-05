Sport



Week-end nero per le Nuove Pantere, si salvano solo i piccoli

martedì, 15 maggio 2018, 17:34

Un fine settimana da dimenticare per le 5 squadre delle Nuove Pantere. Perdono infatti per la prima volta in questo campionato, e solo per un punto di differenza, le ragazze dell'under 21 in una partita aperta fino all'ultimo inning. I ragazzi della serie C di baseball non riescono nell'impresa contro il forte Padule ed escono sconfitti per 14-1. Anche le ragazze della serie B di softball perdono il doppio incontro fuori casa contro il Massa che lotta per la promozione. L'under 15 colleziona purtroppo un'altra sconfitta. Solo i piccoli dell'under 12, escono sconfitti nella prima gara, ma pareggiano in casa contro il forte Siena.

Un campionato in salita che vede però tanto impegno da parte di tutti. C'è molto da lavorare – commentano i tecnici delle squadre – ed è quello che faremo perché crediamo nei nostri atleti e nella società.