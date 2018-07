Sport



7° trofeo dell’Appennino a Castiglione dei Pepoli: Bachi alla terza vittoria, Garibaldi cede a Gori

martedì, 31 luglio 2018, 11:46

Ultima uscita prima del breve periodo di riposo per la Pugilistica Lucchese ( gli allenamenti riprenderanno il 20 di agosto), domenica 29 luglio a Castiglione dei Pepoli (Bologna) 7° Trofeo di pugilato dell’Appennino : due pugili della Lucchese impegnati . Miguel Bachi allenato da Massimo Bosio nella sede distaccata di Borgo a Buggiano al suo terzo match ha ottenuto ancora una bella vittoria ( appartiene alla categoria youth ma è ancora minorenne e fino ad ora ha affrontato solo pugili più pesanti combattendo nei pesi massimi ) : a Castiglione ha affrontato e battuto ai punti Mohamed Fuad Amir della Boxe Mugello che aveva all’attivo una vittoria . Bachi essendo un medio massimo ha saputo sfruttare la maggior mobilità e velocità di esecuzione contro un ragazzo fisicamente più alto e dotato ma più lento , evitando lo scambio da vicino e di conseguenza la maggior potenza di Fuad il pugile di Borgo a Buggiano che combatte con i colori della Lucchese ha portato a termine una chiara vittoria ai punti confermando quanto di buono fatto vedere negli altri due match combattuti sempre fuori casa .Un altro giovane interessante questo Bachi a cui non fa difetto una spiccata personalità , coraggio e intraprendenza sul ring che sicuramente lo aiutano molto essendo già dotato naturalmente .

Sconfitta nel match clou per l’altro youth di 69 kg Lorenzo Garibaldi seguito da Massimo Giuliano che alterna gli allenamenti a Lucca con la sede distaccata di Borgo a Mozzano : Emanuele Gori della Rady Boxe di Castiglione ha vinto ai punti anche grazie al vantaggio accumulato nella prima e seconda ripresa dove Garibaldi ha stentato a dare continuità alle sue azioni , match equilibrato sostanzialmente ma solo la terza ripresa per Garibaldi è stata all’altezza delle sue possibilità , anche lui è giovane ( classe 2000 appena maggiorenne ) e con alcuni miglioramenti potrà ottenere quei risultati che sono alla sua portata almeno nei primi incontri .Con questa trasferta la Pugilistica Lucchese ha già messo in archivio in questa prima parte del 2018 ben 100 incontri ( erano 116 in tutto il 2017 ) , quindi ci sono ottime possibilità di migliorare la stagione precedente avendo già in bacheca un titolo nazionale universitario con Marvin Ademaj campione elite nei 91 kg , la medaglia d’argento sempre agli universitari di Filippo Rimanti nei 75 kg elite , un secondo posto di Samuele Giuliano al Torneo nazionale G.Mura negli junior 75 kg mentre al torneo Nepi di Firenze ad inizio stagione conquistavano la vittoria finale Lorenzo Garofano junior 63 kg , Lorenzo Frugoli negli Junior 66 kg , Corina Babici nei 57 kg elite donne esordienti , Michele Lupetti nei senior 81 kg cosi come Marvin Ademaj nei 91 kg sempre senior , a Luglio al torneo di Carrara vittorie per Elisa Tripoli elite donne nei 60 kg , ancora Marvin Ademaj negli 81 kg Elite e per finire la vittoria di Joel Santos nei 56 kg elite .