Amore & Vita - Prodir: tutto pronto per l’80^ Volta a Portugal Santander

martedì, 31 luglio 2018, 11:25

Giunta all’ottantesima edizione, la Volta a Portugal, storico giro a tappe molto duro e prestigioso, vedrà al via anche il team Amore & Vita – Prodir.

Ben undici le frazioni in programma, quasi tutte estremamente impegnative e dove niente potrà essere lasciato al caso. Il Giro prenderà il via il 1 agosto con un cronoprologo da Setùbal, per poi concludersi con il classico circuito di Fafe il 12 di agosto.

A&V in passato ha più volte brillato su questi percorsi, caratterizzati da continui saliscendi e dal caldo torrido e ci riproverà anche quest’anno, con la determinazione di cogliere un successo di prestigio che ormai manca da un po’.

I sette atleti selezionati si preannunciano in buona forma e se, questa volta, anche un pizzico di fortuna girerà dalla parte giusta, ci sarà sicuramente da divertirsi.

Schierati al via gli italiani Pierpaolo Ficara e Mirko Trosino (chiamato a gran voce ad prestazione di alto livello dopo un periodo altalenante, contraddistinto da un doppio stop, prima a causa dell’infortunio a gamba e gomito destro, riportati nella caduta del GP città di Lugano e successivamente per un virus che l’ha colpito durante il Sibiu Tour). Poi i lettoni Maris Bogdanovics e Viesturs Luksevics, il colombiano Kristian Yustre, l’albanese Iltjan Nika e lo svizzero Colin Stussi che con Ficara sarà il leader della squadra e curerà soprattutto la classifica generale.

“Eravamo stati invitati anche al Giro di Danimarca, gara 2.HC, ma alla fine abbiamo optato per la Volta a Portugal. Qui ci saranno più tappe in programma rispetto al Danimarca (più del doppio) e per noi è importante avere maggiori opportunità – spiega il D.S. Francesco Frassi – a nome di tutto il management ringrazio l’organizzatore Jesper Worre che è stato un ex atleta di Fanini negli anni 80 per averci invitato ad una corsa così prestigiosa, sicuramente la correremo il prossimo anno ma per questa stagione tatticamente il Portogallo è quello che ci serve in questo momento specifico. Cercheremo di fare il possibile per raggiungere un successo. La cosa non sarà affatto semplice ma siamo pronti e motivati con tanta voglia di lottare e raccogliere quei frutti che fino ad oggi per una ragione o per un'altra, sono un po’ mancati. Ficara, Stussi, Trosino e Bogdanovics finalmente stanno bene e non vedono l’ora di provarlo anche in gara”.