Sport



Anche Fognini a Lucca per le finali del campionato italiano di tennis

domenica, 22 luglio 2018, 17:16

L’appuntamento con le Tennis Final Four di serie A1 per il 2018 è a Lucca. Dal 7 al 9 dicembre, sarà la provincia toscana ad ospitare l’atto finale del campionato a squadre maschile e femminile della massima serie. Ad annunciare la notizia sono la MEF tennis events, società mandataria della Federazione Italiana Tennis per l’organizzazione dell’evento e il Circolo Tennis Lucca.

Il campionato di tennis di serie A1 si concluderà nella città toscana con il consueto “super weekend del tennis italiano” che vedrà sfidarsi in una emozionante tre-giorni di gare le migliori quattro squadre italiane (due maschili e due femminili).

La sede dello scorso anno lascia dunque il testimone alla città di Lucca, che è riuscita ad intercettare l’attenzione degli organizzatori dimostrando grande interesse anche nelle sedi amministrative comunali. L’evento tennistico indoor ha visto lo scorso anno la partecipazione di un numerosissimo pubblico di appassionati che hanno fatto ben sentire il loro calore ed entusiasmo.

L’evento, seguito in diretta da Supertennis TV (canale 224 di Sky e 61 del digitale terrestre) sarà una vetrina di assoluto prestigio per l’intera città, sia in termini economici che mediatici.

Fra i partecipanti al campionato a squadre, i giocatori di più alta classifica lo scorso anno erano: Fabio Fognini (attuale n.15 del ranking ATP) in gara con il Park Tennis Club Genova insieme ad Alessandro Giannessi (attuale n.180); Salvatore Caruso (attuale n.185) con il Circolo Tennis Palermo; Potito Starace (career high n.27) con il circolo Due Ponti di Roma; Renzo Olivo (best 78), Arthur De Greef (n.244), Marco Cecchinato (n.25) con il Tennis Club Palermo Due; Marton Fucsovic (n.51) e Ruben Hidalgo Ramirez (career high n.50) con il Tennis Club Genova 1893; Paolo Lorenzi (attuale n.88), Matteo Donati e Filippo Volandri con il Tennis Club Italia Forte dei Marmi; Thomas Fabbiano (attuale n.107), Stefano Travaglia (n.141) e Stefano Napolitano (n.236) con il Tennis Club Massa Lombarda; Jozef Kovalik (n.112) con il Tennis Club Sinalunga; Martina Trevisan (n.189) con il Tennis Club Prato e Roberta Vinci (n.111) con il Tennis Club Parioli di Roma.

Quest’anno proprio il Circolo Tennis Lucca, parteciperà per la prima volta al Campionato di serie A1 femminile con Jasmine Paolini, Jessica e Tatiana Pieri, Giulia Remondina e Alice Matteucci. Se raggiungessero la finale, potrebbero giocarsela proprio davanti al pubblico da casa. La Toscana diventa quindi regione protagonista del tennis professionistico, accogliendo le quattro squadre finaliste con i rispettivi coach e preparatori, tecnici e dirigenti della Federazione Italiana Tennis e dell’emittente televisiva SupertennisTV.

Tutti i protagonisti ed i sostenitori dei campioni della racchetta soggiorneranno nelle strutture ricettive della città con una media di 5 notti, altro dato che conferma il binomio vincente tennis-turismo. Sarà un’occasione unica di promozione del territorio e delle eccellenze locali grazie alla risonanza mediatica su scala nazionale. Dal 20 novembre al 10 dicembre di ogni anno passano su Supertennis TV 192 spot televisivi di 30 secondi che invitavano gli appassionati a seguire l'evento e sempre dal 20 novembre sono presenti sui siti www.federtennis.it e www.supertennis.tv dei banner web promozionali riportanti le informazioni delle FINAL FOUR.

Tre numeri della rivista Supertennis Magazine dedicano ampio spazio alle finali, riportando puntualmente tutte le notizie delle tre giornate (nel 2017 uscite il 29 novembre, il 6 dicembre ed il 13 dicembre) Almeno un mese prima dell'evento viene inviata dall’ufficio stampa della Federazione Italiana Tennis una newsletter dedicata alle FINAL FOUR che riporta tutte le informazioni su come raggiungere il palasport, sulle possibilità di pernottamento e visita della città ospitante e sugli eventi collaterali.

La newsletter raggiunge tutti i tesserati italiani, quasi 300.000 contatti. Durante le giornate di gara saranno organizzati Kids day dedicati ai bambini delle scuole tennis, Autograph sessions e interviste con i professionisti del settore aperte a tutti gli appassionati che verranno a seguire l’evento. Tutti gli aggiornamenti sulle TENNIS FINAL FOUR 2018 saranno pubblicate sulla pagina Facebook, profilo Instagram e Twitter di MEF tennis events e sul sito www.meftennisevents.com