Sport



Carolina Salvestrini convocata nella Nazionale 3vs3 Under18

giovedì, 26 luglio 2018, 16:06

A difendere i colori azzurri della nazionale Under 18 di basket femminile 3 vs 3 a Bari ci sarà anche Carolina Salvestrini. Una gran bella notizia, ma sopratutto un premio alla giovane classe 2000, già da due anni nel gruppo della Serie A1 del Basket Le Mura, che si troverà a vivere una nuova esperienza con la maglia della Nazionale Italiana.

Grande soddisfazione anche in casa Le Mura Spring, con la cui maglia Carolina partecipa ai campionati giovanili di categoria e al campionato di serie B.

Queste le convocate e lo staff che dal 29 luglio si radunerà in Puglia e che dal 3 agosto proverà a staccare il biglietto per le finali di Fiba Europe Cup a Debrecen in Ungheria:

Nazionale femminile U18 3×3

1 Battilotti Michela (2000, 176, Famila Basket Schio)

2 Bongiorno Giulia (2000, 174, Roma Team Up)

3 Marcelli Eugenia (2000, 176, NCP Willie Basket Rieti)

4 Salvestrini Carolina (2000, 180, Basket Femminile Le Mura)

Staff

Capo Delegazione Mara Invernizzi

Allenatore Angela Adamoli

Preparatore Fisico Federica Tonni

Medici Luca De Lucia e Roberto Barbieri

Fisioterapista Davide Becchio

Funzionario FIP Annalisa Bifolchi

L'Italia giocherà nel girone A contro Andorra, Spagna e Lituania.

Le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3×3