Cavalieri lucchesi sugli scudi

venerdì, 27 luglio 2018, 21:27

Doppio appuntamento lo scorso week-end per i cavalieri del Centro Equitazione La Luna a.s.d. impegnati sia al Campionato Regionale Toscano 2018 di Dressage a Groppoli (PI) e, in contemporanea, alla 7^ Tappa della Coppa Toscana di Salto Ostacoli a Pontedera (PI).

Grandi le soddisfazioni per l’Istruttrice Federale Alessandra Deverio che ha visto i suoi allievi vincere le competizioni in tutte e due le discipline olimpiche ( salto ostacoli e dressage ) e che confermano i successi agonistici del C.E. La Luna in ambito paralimpico nel primo semestre 2018.

Francesco Grassini(classe 2007), il più giovane partecipante del Campionato Regionale Toscano di Dressage, ha conquistato la Medaglia d’Oro in una categoria per pony riservata agli under 11; Francesco, in sella al pony di proprietà, dal caratteristico mantello pezzato, di nome Lucky , ha terminato i due tracciati dei percorsi di entrambe le giornate di gara con un punteggio di oltre 66,00%.

Ylenia Carbonari, (classe 2006) ha conquistato il podio nella gara qualificante per la Coppa Toscana di Salto Ostacoli 2018, una gara, riservata ai pony; in sella alla pony Venere, ha effettuato senza errori e con il miglior tempo il percorso, una categoria Bp70 a tempo e ha confermato dopo la Settima Tappa del Campionato, la prima posizione nella Classifica Regionale.

In particolare nelle due giornate di concorso ippico ha vinto, oltre la BP70, anche la BP80 ancora in sella a Venere, quedta volta in una categoria a fasi consecutive, con un tempo strepitoso della seconda fase.

Lo junior Francesco Grassini è stato premiato in questa occasione, presso le strutture della Nuova Pistoia Equestrian Centre ASD, dal Presidente della Fise Toscana Dott. Massimo Petaccia, sempre molto presente nellemanifestazioni di Dressage ed è stato seguito nelle due giornate di gara dall’Istruttore Federale Alessandro Benedetti mentre la Alessandra Deverio è stata impegnata ad accompagnare nel suo percorso sportivo, presso il Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD di Pontedera, la giovanissima Ylenia Carbonari.

Questi risultati confermano l’impegno con il quale vengono quotidianamente allenati e motivati questi giovanissimi cavalieri, avviandoli all’attività agonistica di Equitazione con entusiasmo e gioia, indispensabile vista la giovane età, ma anche con un'adeguata preparazione atletica e sportiva.