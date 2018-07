Sport



Conceria Zabri Fanini, Franchi seconda al "Memorial Cappellotto"

martedì, 24 luglio 2018, 11:28

Grande prova di Elena Franchi, portacolori della Conceria Zabri Fanini, nel "Memorial Valeria Cappellotto" che si si è svolto a Sarcedo in Veneto.

La 22enne piacentina è stata protagonista prima della fuga che ha caratterizzato la gara insieme a Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo), alla campionessa lituana Lija Laizane (Vaiano), a Gemma Sernissi (Team Zhiraf–Guerciotti) e alla kazaka Tatyana Geneleva... poi, sull'ultimo Gran Premio della Montagna reso ancor più impegnativo da un improvviso nubifragio, ha promosso l'azione decisiva promossa insieme alla Tomasi, con quest'ultima che ha avuto la meglio nello sprint a due; terza la Laizane a 22".

Per Elena Franchi si tratta di un altro piazzamento di buon livello arrivato dopo il terzo posto assoluto al Giro di Campania (con vittoria nel prologo) e a pochi giorni dai problemi fisici (microfrattura al coccige in seguito ad una caduta) che ne hanno condizionato il rendimento al Giro d'Italia.

"E' incredibile come Elena abbia recuperato così in fretta – ha sottolineato il general manager Manuel Fanini – a Sarcedo si è rivista una atleta spigliata, battagliera, con grandi margini di miglioramento. Contiamo di vederla in bella mostra in questo finale di stagione".

La corsa di Sarcedo è stata fortemente voluta da Alessandra Cappellotto, la prima italiana a vincere un Mondiale su strada, in ricordo della sorella Valeria, prematuramente scomparsa a soli 45 anni in seguito ad una malattia incurabile. Valeria, anche lei ciclista professionista aveva vinto un Giro di Toscana, una tappa al Giro e due al Tour; aveva vestito la maglia della Nazionale dal '92 al 2000.