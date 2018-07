Sport



Dalla Valle regala un successo alla Michela Fanini

sabato, 21 luglio 2018, 12:34

Grande soddisfazione alla "Michela Fanini" per il successo ottenuto da Elisa Dalla Valle nel Trofeo Consorzio Turistico Fossanese che si è corso a Fossano (Cuneo).

La 20enne atleta vicentina di Bassano del Grappa è stata protagonista di una fuga a tre, con la junior Scarsi e con Giorgia Fraiegari (Born to Win), iniziata a 25 km dal traguardo; un tentativo convinto al quale il gruppo non ha saputo rispondere.

Con l'arrivo in vista, dimostrando già una certa maturità, Elisa si è prima disinteressata dello scatto della junior (le due classifiche erano distinte), poi ha controllato la collega Fraiegari e quindi l'ha bruciata con una lunga volata.

"Sono felice di questa prova – ha sottolineato la Dalla Valle – sia per la vittoria sia per come sono riuscita a gestire il finale. E' una bella iniezione di fiducia per me e per la squadra".

A quasi due minuti di distacco, a regolare il resto delle superstiti ci ha pensato Letizia Borghesi (Be Pink) che ha preceduto Anastasia Carbonari (Born to Win) e un'altra "Michela Fanini"... la livornese Leonora Geppi, appena 18enne, che ha così colto un bel piazzamento al termine di una gara molto accorta e dopo aver coperto le spalle alla compagna in fuga.