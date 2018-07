Gimkana western, il Debha Team ancora sul podio

Altri articoli in Sport

martedì, 24 luglio 2018, 12:49

Una partecipazione a sorpresa, quella del pilota lucchese ufficiale Hankook, organizzata dalla compagna Alessia Bertagna che per l'occasione tornerà ad affiancarlo come copilota

martedì, 24 luglio 2018, 11:28

Per Elena Franchi si tratta di un altro piazzamento di buon livello arrivato dopo il terzo posto assoluto al Giro di Campania (con vittoria nel prologo) e a pochi giorni dai problemi fisici (microfrattura al coccige in seguito ad una caduta) che ne hanno condizionato il rendimento al Giro d'Italia

martedì, 24 luglio 2018, 00:02

Tre i piloti locali schierati dalla scuderia modenese nell'atteso appuntamento di metà estate (tutti su vetture preparata da MM Motorsport)

lunedì, 23 luglio 2018, 15:29

Ivano Fanini, patron di Amore & Vita assolto dal giudice per le accuse che gli aveva mosso contro l'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini

lunedì, 23 luglio 2018, 15:01

E' terminato anzitempo il Rally di Roma Capitale per Rudy Michelini - affiancato da Michele Perna sulla Skoda Fabia R5 di PA Racing - con un'uscita di strada sulla PS2 "Pico-Greci 1", il tratto cronometrato più lungo (km.

lunedì, 23 luglio 2018, 14:55

Doppia convocazione per la Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca ai Campionati Europei di Atletica Leggera di agosto: ha infatti guadagnato da alcuni giorni il carattere dell’ufficialità la chiamata per Marcell Jacobs Lamont, stella virtussina affiliata alla squadra delle Fiamme Oro per gli eventi internazionali, da parte del direttore...