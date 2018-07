Sport



La 53^ Coppa Città di Lucca al via: 78 iscritti per un sabato di grande effetto

mercoledì, 25 luglio 2018, 16:19

Questo fine settimana torna sulla scena regionale e nazionale uno dei rallies più longevi ed anche tra i più amati, la 53^ edizione della Coppa Città di Lucca. L'evento, preso in carico dalla Scuderia Maremmacorse 2.0avendolo rilevato dalla Scuderia Balestrero, ha segnato un plateau di iscritti di 78 equipaggi, con grande qualità di vetture e piloti al via.

Si andrà a riproporre il format che fu proprio dell'edizione 2016 della gara, caratterizzata da un percorso ispirato al passato, punteggiato da sette prove speciali in totale. Saranno la "Pizzorne" (Km. 11,270), da ripetere tre volte, la "San Rocco" (Km. 11,270) e la "Cune" (Km. 8,500), queste due da correre per due occasioni. Il percorso conta 74,340 chilometri di distanza cronometrata a fronte del totale che ne misura 307,840.

I MOTIVI DI SPORT:

MICHELINI FAVORITO, PINELLI ED ARTINO CON UN OCCHIO AL CAMPIONATO REGIONALE

La tradizione del rally lucchese, patrocinato dall'ACI provinciale, ha sempre espresso grandi performance, prestazioni di alto livello spesso di piloti di "nome" e con macchine di qualità. Anche l'edizione duemiladiciotto non si sottrae a questa consuetudine, proponendo un plateau eccellente di adesioni, il che fa prevedere una sfida decisamente "calda".

Favorito d'obbligo il già sette volte vincitore nella gara della sua città, Rudy Michelini, che sarà al via con una Skoda Fabia R5, la stessa che usa quest'anno nel Campionato Italiano. Punta quindi all'ottavo sigillo, anche per dimenticare in fretta la fresca delusione del ritiro per uscita di strada al rally di Roma della settimana scorsa. L'ultimo alloro a Lucca, Michelini lo ha conquistato la passata edizione, e sulla sua strada troverà sicuramente l'ostruzione di Fabio Pinelli e Luca Artino, anche loro ben forniti di una Skoda Fabia R5. Pinelli è secondo in classifica di Campionato regionale e conta sul "Lucca" per tornare al comando (adesso vi è il pisano Senigagliesi, qui assente, con Pinelli a 1,5 punti) nonostante l'incognita dell'essere al debutto con la vettura boema mentre Artino, reduce dal secondo posto al rally Valdinievole di maggio, è invece alla prima esperienza su queste strade.

Tutte da seguire le prestazioni di Luca Pierotti, visto sinora in gran forma con la Peugeot 207 S2000, il quale per l'occasione "di casa" si è ben fornito di una vettura più performante, la 208 T16 R5, che guiderà per la prima volta, come la prima volta sarà quella di Federico Rossi con la Fabia R5.

Interessante poi si prospetta la gara dell'evergreen Mauro Lenci, con la solita Peugeot 306 Kit Car, vettura capace di portarlo molto in alto, mentre il ligure Luca Fredducci conta di tenere alta la bandiera delle inossidabili vetture Mitsubishi, in questo caso una Lancer Evo IX con la quale cercherà di aggiudicarsi il Gruppo N, le "derivate dalla serie".

Attesa poi tra le due ruote motrici: a Stefano Gaddini (Renault Clio S1600) si opporranno in diversi, a partire dal veloce pistoiese Federico Gasperetti (Renault Clio R3T), Andrea Simonetti (Renault Clio R3C), Claudio Fanucchi (Renault Clio R3C) e non passerà certamente inosservata la presenza del giovane fiorentino Tommaso Ciuffi, con la Peugeot 208 R2, il quale metterà certamente a frutto l'esperienza che ha quest'anno nel Campionato Italiano, de quale è uno dei migliori esponenti della "filiera verde", inserito nel programma di Aci Team Italia. Ed inosservato non passerà neppure Luca Panzani, lucchese pure lui, pilota ufficiale Hankook nel Campionato Italiano, il quale rimette in discussione con la piccola Peugeot 106 rally sulla quale testerà dei nuovi pneumatici del costruttore coreano.

Attesi anche Pierangelo Villa (Peugeot 208 R2), Giovanni Mori (BMW M3) e pure Andrea Matteoni (Renault Clio RS), al rientro nei rallies dopo dieci anni di pausa, mentre le "lady" saranno in due: L'esperta Luciana Bandini (Renault Clio Williams) e la rientrante Barbara Lencioni, assente dalle scene da ben quattro stagioni.

PROGRAMMA DI GARA

Per i concorrenti, le operazioni di verifica amministrativa sono in programma per la sera di venerdì 27 luglio dalle ore 20,00 alle ore 23,00, mentre il sabato (28 luglio), su prenotazione, sono previste dalle ore 09,00 alle ore 10,00. Le verifiche tecniche, con le stesse modalità avvieranno mezz'ora dopo.

Partenza alle 14,01 di sabato 28 luglio dal magnifico scenario dell'Antico Caffè delle mura ed arrivo, nello stesso luogo, alla mezzanotte.

Il Quartier Generale del rally, quindi Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa saranno ubicate all'Hotel Napoleon, in Viale Europa a Lucca, a poche centinaia di metri dal casello autostradale (A11 "Firenze-mare") di Lucca Est.