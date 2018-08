Sport



La nuova pista di atletica del Campone

martedì, 31 luglio 2018, 21:45

La pista di atletica nella valle del Serchio è stata finalmente ultimata per accogliere in uno spazio idoneo tutti gli atleti che sono presenti sul territorio, ma anche tutti coloro che amano lo sport e cercano una struttura gratuita in cui potersi allenare.

Gli sportivi spesso sono costretti a grandi spostamenti, devono raggiungere centri polisportivi spesso privati e per questo motivo scomodi. L’idea di Ivano Carlesi (Judo Club) è stata quindi di evitare agli atleti della provincia di doversi spostare in centri sportivi lontani per i loro allenamenti quotidiani, garantendogli una struttura comoda in zona.

Il Campone, negli ultimi due anni, è stato sottoposto a un’efficace ristrutturazione e sono stati diversi i lavori che poi hanno portato anche alla costruzione di una pista d’atletica, adatta agli allenamenti degli atleti professionisti.

La realizzazione di questa pista di atletica è stata fortemente sostenuta nella sua realizzazione anche da un’atleta del territorio, pluricampionessa di salto Idea Pieroni. La costruzione materiale e finanziaria è andata a buon fine, grazie alla sapiente gestione del progetto, ma anche grazie all’appoggio di Vincenzo Manes in qualità di presidente della KME, nonché imprenditore da sempre attento ad esigenze locali e iniziative sociali.

Vincenzo Manes e KME: un’azienda a sostegno dello sport

In due anni sono stati importanti gli investimenti sostenuti da Vincenzo Manes KME: l’azienda, radicata sul territorio grazie ai suoi stabilimenti a Fornaci di Barga, ha sostenuto parte delle numerose spese che si sono rivelate necessarie alla realizzazione del progetto del Campone. Come riportato dal presidente di KMEManes, quella della Pista del Campone è stata una bella sfida a cui è stato bello poter contribuire.

Si tratta di un esempio significativo di come anche le aziende private possano contribuire prestando sostegno ad attività territoriali al servizio dell’intera società. Vincenzo Manes non è nuovo a queste iniziative che gli hanno valso l’appellativo di “imprenditore-filantropo”: da anni è attivo in prima persona al fine di portare l’imprenditoria sociale a un livello di operatività che renda il terzo settore in grado di dare ottimi risultati sia da un punto di vista di sostenibilità economica che di utilità sociale. Un esempio su tutti è la sua creatura Dynamo Camp nella provincia di Pistoia, l’unica struttura italiana di Terapia Ricreativa dedicata a bambini e ragazzi affetti da vari tipi di patologie gravi e croniche.

Nuovo impianto del Campone: approvato dalla Fidal

Come riportato dalle parole del patron di Judo Club Ivano Carlesi questa è una zona che riveste molta importanza sia per i sportivi del luogo, ma anche e soprattutto per la realizzazione di nuove iniziative di crescita locale.

Il progetto per il nuovo impianto del Campone, anche se non in grado di ospitare gare ufficiali a parte quelle a livello giovanile, è stato comunque approvato dalla Fidal e quindi si presenta ideale per tutti coloro che hanno necessità di allenarsi per le gare ufficiali, permettendo inoltre di promuovere diverse attività legate al mondo dell’atletica.