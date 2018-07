Sport



Luglio competitivo dell' Asd Antraccoli Lucca

martedì, 31 luglio 2018, 16:46

Luglio sta lasciando ottimi ricordi per le prestazioni degli atleti dell' Asd marciatori Antraccoli Lucca nelle gare competitive e non e tutto lascia ben sperare per il mese entrate che sarà di riposo, di scarico ma qualche gara per mantenere la forma, anche perché settembre si preannuncia molto interessante con la ripresa del Criterium podistico Toscano che ci vedrà protagonisti anche nell'organizzazione della nostra staffetta, la staffetta del pioppino, il 22 ad Antraccoli.

Torniamo a luglio, sicuramente importante la gara del Criterium Toscano, il "Circuito del Cavaliere" che si è svolta in Pizzorna sabato 14 luglio dove i nostri atleti hanno migliorato le loro posizioni in classifica generale.

Non sono mancati i risultati di soddisfazione: Donatella Serafini 3ª Ladies, Rosario Vitellaro 5° Argento, Claudia Sandroni 6ª Amatori , Alessandro Orsolini 19° Senior.

Grande soddisfazione anche per la partecipazione degli atleti emergenti, nella gara dei ragazzi si sono distinti i figli del nostro Giuseppe Conti e Claudia sandroni: Luca 1°, Alessio 2° e Diego 6°.

Vediamo in dettaglio la classifica generale del Criterium Toscano, dopo questa gara:

tra le donne si conferma in prima posizione tra le ladies la nostra Donatella Serafini; tra le amatori Claudia Sandroni (5°).

Tra gli uomini, in posizione da premiazione abbiamo tra i Senior Alessandro Orsolini (6°) e Andrea Pelleriti (22°); negli argento Lo zione del gruppo, Rosario Vitellaro (7°).

Con il Criterium Toscano ci rivedremo sabato 1 settembre con la 8° Cronoscalata Filecchio - Tiglio alto.