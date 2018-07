Sport



Memorial Stefano Antonetti, serata indimenticabile al centro sportivo Vignini

mercoledì, 18 luglio 2018, 14:48

di annalisa ercolini

Ieri sera al centro sportivo Vignini l’aria era sotto tono, borsoni e maglie sparse un po' ovunque. Si giocava quasi in silenzio, poche grida o commenti anche da parte dei genitori presenti. Le partite di calcio erano in memoria di Stefano Antonetti, giovane calciatore lucchese scomparso nel 2008.

L’allenatore Tosto, icona del calcio, da diversi anni è dirigente sportivo della squadra del Tau e ogni estate organizza per i giovani giocatori lucchesi questa partita. Tosto cresciuto nella Cariatese, squadra del paese natale, esordisce in Serie A con la maglia del Torino. Ha militato nella Fiorentina, Salernitana, Sampdoria. E’ passato al Napoli nel 2003 realizzando un record personale di 5 reti, prima di trasferirsi al Genoa. Ha fatto parte della Nazionale Under 21 di Cesare Maldini ed ha totalizzato 166 presenze in serie A.

Terminate le partite i ragazzi sono stati riuniti al centro campo per le premiazioni ma prima Vittorio Tosto ha tenuto un lungo discorso. All’inizio è apparso teso, quasi volesse misurare le parole eppure si percepiva che oltre ad essere furioso pareva deluso. Ha voluto sottolineare ed elogiare Antonetti: “dal momento che ho preso l’incarico, ho deciso di dedicare il primo torneo che ho fatto, a questo ragazzo”.

Oggi è l’ottava edizione e “se all’inizio il centro è partito con poche squadre, - prosegue Tosto - la formula di quest’anno è stata quella del mondiale. Inserendo due categorie nuove, appartenenti a giovanissimi composte da 2004, 2005 e 2006 e l’altra novità è stata la categoria giovani composta da 2000, 2001, 2002, 2003”.

Tosto ha poi continuato in maniera differente. Infatti da subito si è percepita la motivazione della calma apparente fra i giocatori, ha sottolineato in toni diversi qual è il messaggio da trasmettere all’interno del centro. “Purtroppo mi rendo conto che il mio ideale e il mio prototipo di calcio a Lucca è indietro di 30 anni. Io però piano mi adeguo ma non posso accettare quello che è il lato negativo di questo sport ed è giusto che vi inviti a riflettere su due concetti. C’è un centro sportivo a Lucca che vuole trasmettere un messaggio, quello principale del divertimento, della sana competizione, del saper stare su un campo di calcio e saper giocare a pallone. Queste quattro componenti quando entrate nel mio Centro Sportivo bisogna che ve le portiate dietro sempre. Perché se coltivate questi quattro valori può darsi che la passione del calcio vi rimane in eterno.”

L’allenatore ha ripreso fiato e poi, continuando a strigliare i giovani con parole dure e ben chiare, ha illustrato come ad Antonetti siano stati trasmessi quei valori importanti sia nella vita come nel calcio. “Io – continua – e qualcun altro che gioca su questo campo, è passato dai professionisti ma prima era un bimbo come voi. Ci hanno insegnato quali sono le componenti principali di questo sport. Questo centro sportivo a Lucca è l’unico che vuole trasmettere questo messaggio.”

Vittorio Tosto non ha fatto sconti a nessuno: “Per vincere e superare l’avversario, bisogna far sì che il primo punto sia la correttezza e se non riesci alla fine devi saper accettare la sconfitta. Coloro che su un campo di calcio litigano e non sanno divertirsi rimarranno per sempre delle persone infelici.”

Un lungo applauso non ha fermato Tosto: “Il memorial Antonetti è partito in un modo indecoroso e vergognoso. Oggi arrivato alla partecipazione di 721 ragazzi, in questi 43 giorni abbiamo avuto alternandosi su due campi 731 tesserati e di questi non abbiamo avuto un’espulsione e chi lavora sui campi di calcio sa cosa significa.”

Poi, ha indorato un po' la pillola sottolineando che “i nostri concetti grazie a voi, stanno crescendo” seppur secondo Vittorio Tosti i livelli raggiunti non sono ancora soddisfacenti. “Fino a quando, qui a Lucca, non si cambia mentalità non si potranno esprimere quelle potenzialità anche a livello nazionale”.

Tosto ha concluso chiedendo al pubblico e ai giocatori un forte applauso per il giovane Antonetti. In sostanza, ha fornito spunti per rivoluzionare il pensiero e il cuore dei ragazzi.

La premiazione è stata piuttosto formale, senza urla o fragorosi applausi comunque ogni coppa donata sarà sicuramente motivo di crescita per le squadre e i singoli giocatori.

Calcio a cinque:

Primo premio alla squadra: Inghilterra

Secondo premio alla squadra: Spagna

Terzo premio alla squadra: Francia

Quarto premio alla squadra: Olanda

Quinto premio alla squadra: Portogallo

Sesto premio alla squadra: Argentina

Miglior Portiere: Vichi Massimiliano

Miglior Giocatore: Fortini Niccolò

Miglior Capocannoniere: Cecina Tommaso

Calcio a sette:

Primo premio alla squadra: Polonia

Secondo premio alla squadra: Colombia

Terzo premio alla squadra: Croazia

Quarto premio alla squadra: Camerum

Miglior Portiere: Agozzino Giacomo

Miglior Giocatore: Pavan Lorenzo

Miglior Capocannoniere: Sacchi Niccolò