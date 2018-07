Michela Fanini, un Giro "rosa" più che onorevole

Altri articoli in Sport

giovedì, 19 luglio 2018, 12:47

Al cospetto delle migliori formazioni (e atlete...) a livello mondiale, il team di Manuel Fanini, ben guidato dai direttori sportivi Nicola Dini e Gioacchino Garofalo, ha fatto una buona figura piazzando la giovane Carmela Cipriani, appena 22 anni, al 45esimo posto di una classifica generale letteralmente dominata dall'olandese Ammeniek Van...

giovedì, 19 luglio 2018, 09:02

Periodo pieno di soddisfazioni l'estate 2018 per la squadra freestyle del Lucca Roller Club che presentandosi con cinque atleti alla Conero Hero Battle, prestigiosa tappa del Campionato Mondiale di pattinaggio, arriva al podio nella disciplina dello Speed Slalom con ben tre di loro

mercoledì, 18 luglio 2018, 17:48

A stagione che oramai si avvia verso la conclusione, mentre la lunga pausa estiva suggerisce gite al mare piuttosto che estenuanti prestazioni agonistiche, il Road Team della Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca continua a macinare successi confermandosi protagonista, già in questi pochi mesi di vita, di importanti competizioni...

mercoledì, 18 luglio 2018, 14:48

Ieri sera al centro sportivo Vignini l’aria era sotto tono, borsoni e maglie sparse un po' ovunque. Si giocava quasi in silenzio, poche grida o commenti anche da parte dei genitori presenti. Le partite di calcio erano in memoria di Stefano Antonetti, giovane calciatore lucchese scomparso nel 2008

martedì, 17 luglio 2018, 15:43

Venerdì nell’insolita cornice del Mercato Coperto di Marlia in Via Paolinelli la Pugilistica Lucchese allestirà una manifestazione di Pugilato a livello nazionale. Il match clou sarà affidato al pugile professionista lucchese Marvin Demollari che affronterà il pugile professionista Leonardo Faretina della Apot Milano con all’attivo tre vittorie ed 1 pari

martedì, 17 luglio 2018, 14:05

Il roster del Cmb si arricchisce di un nuovo elemento, per la verità tanto nuovo non è, il pubblico di Lucca lo conosce già e negli anni passati, non gli ha mai fatto mancare l'affetto e il sostegno