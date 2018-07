Sport



Momenti di gloria per il pattinaggio freestyle

giovedì, 19 luglio 2018, 09:02

Periodo pieno di soddisfazioni l'estate 2018 per la squadra freestyle del Lucca Roller Club che presentandosi con cinque atleti alla Conero Hero Battle, prestigiosa tappa del Campionato Mondiale di pattinaggio, arriva al podio nella disciplina dello Speed Slalom con ben tre di loro: Alessandro Cosentino e Mirko Casini rispettivamente oro e bronzo nella categoria Junior e Elisa Paoli, Senior, che dopo il terzo posto in freejump ai mondiali ci regala un argento anche nella sua disciplina principe.



Grosse aspettative anche per la prossima tappa del WSSA (World Slalom Series Association) a Berlino che si svolgerà dal 27 al 29 luglio e per il Campionato Europeo che prenderà luogo a Barcellona dal 28 al 30 settembre.



Grande eccitazione anche per le quattro piccole promesse della categoria Esordienti che parteciperanno al trofeo Tiezzi il 21/22 luglio prossimo a Busto Arsizio, dopodiché ci godremo una breve pausa per ricominciare l'attività a settembre presso la pista di pattinaggio sulla via del Brennero con gli allenamenti e i corsi di avviamento aperti a tutti.