Sport



Pugilistica Lucchese, vittoria di Joel Santos a Carrara

mercoledì, 25 luglio 2018, 10:02

Una prima parte della stagione 2018 decisamente intensa, ma ricca di risultati per la Pugilistica Lucchese, toccata quota 100 match ( contro i 120 di tutto il 2017 ) e mancano ancora i mesi dei campionati e dei tornei che già a metà settembre vedranno impegnati molti dei pugili della Lucchese. Dopo la bella vittoria di Marvin Demollari ai danni del quotato Leonardo Faretina ( 10° nella classifica dei Superpiuma italiani al momento di incrociare Demollari ) sul ring di Marlia lo scorso venerdì 20 luglio il pugile lucchese vede al rialzo le sue quotazioni tanto che BoxRec la classifica che regola l’attività professionistica a livello mondiale ha aggiornato la sua posizione attuale al 16° posto nella classifica dei pesi leggeri in Italia , nel frattempo si stà lavorando per riuscire ad organizzare un altro match sul finire del mese di settembre molto probabilmente ancora a Capannori .

Domenica sera 22 luglio il pugile elite Joel Santos ha disputato ha Carrara la “ finalina “ del Torneo Città di Carrara per la categoria dei 56 kg affrontando il prima serie Francesco Becherelli della Boxe Campi Bisenzio : Santos che stà attraversando un ottimo periodo ha chiuso il match ad minuto e otto secondi della prima ripresa dopo un iniziale fase di studio ha portato all’angolo blu Becherelli che si è chiuso in clinch sotto l’attacco di Santos che ha messo a segno almeno due ganci al viso per poi trovare un gancio al corpo che toglieva il fiato al bravo pugile di Campi Bisenzio che metteva il ginocchio a terra per il conteggio , al dieci Becherelli ancora non aveva recuperato e l’arbitro ha fermato la lotta decretando il ko tecnico .Un Santos molto concreto visto in questo match che rilancia le sue potenzialità anche in vista di un prossimo passaggio al settore pro per affiancare Marvin Demollari e Nicola Henchiri che attualmente si trova al 10° posto della classifica italiana dei Leggeri ( posizione guadagnata anche per la sconfitta di Faretina ad opera di Demollari ) . Domenica 29 luglio i pugili lucchesi Miguel Bachi ( allenato da Massimo Bosio) youth di 81 kg. , e Lorenzo Garibaldi ( seguito da Massimo Giuliano ) anche lui youth di 69 kg saranno impegnati a Castigione dei Pepoli ( Bologna ) per il 7° trofeo Pugilato dell’Appennino e dopo verrà dato il rompete le righe a tutti per poi ripartire intorno al 20 di agosto con la preparazione di fondo .