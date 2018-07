Sport



Scherma, ancora un podio per il grande Andrea Bocconi

giovedì, 26 luglio 2018, 08:52

La stagione della scherma 2017/18 si è conclusa a Trieste con la disputa dei campionati italiani MASTER ai quali la PULITI era presente con gli sciabolatori Andrea Bocconi e PierLuigi Catastini.

Il professor Bocconi, che si avvia ai settanta è ancora capace di esprimere in pedana la sua proverbiale voglia di primeggiare. Se la porta dietro fin dall'esordio ed è encomiabile il suo eterno amore per lo sport schermistico. E' riuscito anche in questa occasione – gareggiava nella categoria IV (60+) - a battersi a livello dei migliori ed è finito ancora una volta sul podio conquistando l'ennesimo bronzo. Il titolo è andato ancora yna volta al livornese Giulio Paroli

Catastini, classe 1978, era invece alla prima partecipazione ai campionati master. Si è piazzato al decimo posto nella categoria I (40+). La fase finale gli è stata negata dal padovano Matrigali che lo ha battuto 10 a 7.