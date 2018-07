Un Coppa Città di Lucca da leoni per Maranello Corse

Altri articoli in Sport

lunedì, 30 luglio 2018, 17:31

Il pilota lucchese conquista per l'ottava volta la gara di casa, con una prestazione senza incertezze fin dalle prime battute, che fa riguadagnare fiducia dopo la parentesi romana

lunedì, 30 luglio 2018, 13:18

Il metallo più pregiato lo ha conquistato la venezuelana Lilibeth Chacon (all'anagrafe Lilibeth Del Carmen Chacon Garcia) che ha trionfato in pista, nella corsa a punti, ai Giochi dell'America Centrale e dei Caraibi che si sono disputati a Barranquilla in Colombia

domenica, 29 luglio 2018, 14:58

Il via libera dalla Covisod è arrivato, adesso manca solo l’ufficialità che è attesa a giorni. La prima squadra della Libertas Femminile parteciperà al campionato di Serie C Nazionale. Grande soddisfazione per la compagine femminile dell’As Lucchese che dopo la domanda di ripescaggio ha così ottenuto il via libera per...

domenica, 29 luglio 2018, 08:57

L'equipaggio locale centra l'ottavo successo in carriera sulle strade dell'appuntamento promosso dalla scuderia Maremmacorse 2.0. A completare il podio assoluto Luca Pierotti e Manuela Milli (Peugeot 208 R5) con Fabio Pinelli e Fabio Menchini terzi sulla Skoda Fabia R5

venerdì, 27 luglio 2018, 21:27

Grandi le soddisfazioni per l’Istruttrice Federale Alessandra Deverio che ha visto i suoi allievi vincere le competizioni in tutte e due le discipline olimpiche ( salto ostacoli e dressage ) e che confermano i successi agonistici del C.E. La Luna in ambito paralimpico nel primo semestre 2018

venerdì, 27 luglio 2018, 14:08

Una nuova guardia per la Geonova targata Cmb, viene dal Montale dove ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nel roster dei pistoiesi, centonovantuno cm, classe 1990, 15,9 di media con un personale di 34, nella classifica realizzatori quest'anno si è piazzato al 6° posto, con 458 punti, Francesco Nesi è...