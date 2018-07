Sport



Virtus Lucca, Jacobs & Lanfri: ufficiale la convocazione europea per Berlino

lunedì, 23 luglio 2018, 14:55

Doppia convocazione per la Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca ai Campionati Europei di Atletica Leggera di agosto: ha infatti guadagnato da alcuni giorni il carattere dell’ufficialità la chiamata per Marcell Jacobs Lamont, stella virtussina affiliata alla squadra delle Fiamme Oro per gli eventi internazionali, da parte del direttore sportivo delle squadre nazionali assolute Elio Locatelli per i campionati europei in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto. Fondamentale per la convocazione di Jacobs la sua prestazione di una decina di giorni fa a Trieste dove, di ritorno da un lungo stop causato da problemi ad una rotula, il nostro velocista ha dimostrato un ottimo rientro in forma agonistica portando a termine la batteria dei 100 metri piani in 10"18, ad appena un decimo dal suo record personale, rinunciando poi a correre nella finale a scopo precauzionale.Un test che ha visto l'atleta allenato da Paolo Camossi, confermare l'ottimo stato di forma e che lascia ben sperare sia per la gara individuale sia per la staffetta 4x100, dove oramai le attese sono davvero importanti in un quartetto che vedrà oltre a Jacobs la stella di Filippo Tortu.

E mentre al campo scuola Moreno Martini di Lucca sono in programma questo mercoledì alle 18 un test con i migliori discoboli azzurri, in ritiro a Tirrenia e pronti a partire alla volta di Berlino, sono già 88 gli atleti che insieme a Jacobs andranno ad indossare la maglia azzurra a Berlino, compreso Filippo Tortu che recentemente è entrato nel pantheon dell’atletica leggera italiana andando a strappare al leggendario Pietro Mennea il primato nazionale sui 100 metri, scendendo per la prima volta nella storia sotto i 10’’.

Federazione differente ma convocazione del medesimo calibro per Andrea Lanfri, paratleta simbolo di Lucca e della Virtus, che ufficializza così la propria partecipazione ai Campionati Europei Paralimpici di Atletica leggera nella propria categoria di disabilità (T62) in programma sempre a Berlino dal 20 al 26 agosto. Ottime prove per Andrea negli ultimi mesi con le nuove protesi ribassate grazie alle quali a giugno aveva fatto il tris di titoli tricolori ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici di Nembro, trionfando sui 100 e sui 200 metri e piazzandosi quinto (ma nuovamente primo nella sua categoria) sui 400 metri. Un ottimo viatico per Lanfri, veterano di appuntamenti internazionali che anche stavolta sicuramente saprà mantenere alto il nome della Virtus e della città di Lucca.

L'estate della società lucchese sembra non raffreddarsi ed allora tutti pronti a seguire i nostri idoli alla tv e sui social per tifare forza Virtus e forza azzurri !!!