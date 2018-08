Ai nastri di partenza la 43^ edizione della corsa di San Rocco a Vorno

Altri articoli in Sport

giovedì, 2 agosto 2018, 10:19

Per Lucca e per tutto il movimento cestistico della provincia, non è roba da tutti i giorni avere tra i suoi concittadini un coach che veste la maglia azzurra, la cosa, non può essere altro che motivo di vanto e onore.

giovedì, 2 agosto 2018, 10:02

Risultati e soddisfazioni per l’Asd Marciatori Antraccoli sia nelle gare agonistiche che nelle non competitive nel mese di luglio appena chiusosi. Sicuramente importante la gara del Criterium Toscano, il “Circuito del Cavaliere” che si è svolta in Pizzorna sabato 14 luglio dove i portacolori di Antraccoli hanno migliorato le loro...

mercoledì, 1 agosto 2018, 11:38

Le ragazze di coach Serventi si riuniranno il 20 agosto e da subito cominceranno a fare sul serio con doppi allenamenti che serviranno per riadattarsi al parquet, trovare l'amalgama per un gruppo tutto nuovo e mettere benzina nelle gambe in vista dell'importante appuntamento del 30 settembre: la Supercoppa Italiana contro...

martedì, 31 luglio 2018, 21:45

La pista di atletica nella valle del Serchio è stata finalmente ultimata per accogliere in uno spazio idoneo tutti gli atleti che sono presenti sul territorio, ma anche tutti coloro che amano lo sport e cercano una struttura gratuita in cui potersi allenare

martedì, 31 luglio 2018, 16:46

Luglio sta lasciando ottimi ricordi per le prestazioni degli atleti dell' Asd marciatori Antraccoli Lucca nelle gare competitive e non e tutto lascia ben sperare per il mese entrate che sarà di riposo, di scarico ma qualche gara per mantenere la forma, anche perché settembre si preannuncia molto interessante con...

martedì, 31 luglio 2018, 14:13

La squadra azzurra maschile under23 di prove multiple è tornata dall’incontro internazionale di decathlon di Aubagne con al collo la medaglia di bronzo. La Virtus si dice orgogliosa di poter dire di aver dato il contributo al risultato