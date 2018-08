Sport



Al via un corso di apnea a Lucca

lunedì, 27 agosto 2018, 12:22

Inizierà il 3 ottobre, il nuovo corso di Apnea Life Style a Lucca al complesso di piscine sportive Gymnic Club, storica sede e punto di riferimento della cittadina per tutte le attività natatorie dal 1972.



Il nome del corso è stato appositamente pensato per sottolineare l'idea di un apnea alla portata di tutti, senza particolari stress e raggiungimento di tempi o profondità ma volta al rilassamento e alla conoscenza di se stessi attraverso l'apnea consapevole. Questi percorsi, come preferiscono chiamarli alla Free Style ASD, sono strutturati seguendo i principi dell'apnea moderna e utilizzando le diverse esperienze degli istruttori che fanno parte dello staff.



I corsi Als del circuito Esa Acsi sono aperti a tutti e si caratterizzano per le lezioni modulari sistematiche ogni mercoledì sera. Dalle 19,30 lezioni teoriche sulla disciplina Apnea, sessioni di fisiologia subacquea, compensazione, attrezzatura, stage di rilassamento e respirazione. A seguire alle 21 tutti in acqua per mettere subito in pratica quanto appreso. I primi tre mesi sono formativi (circa 12 incontri) e permettono all' allievo di consolidare tutti i fondamentali della disciplina apneistica dal punto di vista ludico ricreativo. Dal quarto mese gli incontri sono di "mantenimento" e per maturare le esperienze acquisite in maniera attiva e consapevole, dunque trasformare i precetti dell' apnea come stile di vita. E' proprio per questo motivo che la Free Style Asd ha introdotto anche serate con corsi di yoga e altri specifici per Mindfulness, Benessere e Consapevolezza come stile di vita. In questo modo oltre alle attività subacquee che si tengono ormai da anni, l'associazione si propone anche come punto di riferimento olistico.



La partecipazione è riservata ai soci Free Style sub & wellness asd, associazione che puntualmente amplia l'offerta formativa con corsi ARA per adulti e bambini e organizzando stage tematici, spedizioni di addestramento alla piscina termale più profonda del mondo Y40 di Montegrotto, ai bacini termali di Grotta Giusti a Monsummano Terme, all'Isola dell'Elba e a Sharl El Sheikh.