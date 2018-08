Sport



Amore & Vita-Prodir: da Carlo Franceschi, lo scopritore di Vincenzo Nibali, arriva il nuovo stagista Michele Corradini

mercoledì, 8 agosto 2018, 18:47

È ufficiale, dopo il moldavo Turcanu, sarà Michele Corradini l'ultimo importante rinforzo come stagista di Amore & Vita - Prodir.

Ventiduenne perugino, proveniente da uno dei team più forti d'Italia, la Mastromarco - Sensi - Nibali dello storico scopritore di Vincenzo Nibali, Carlo Franceschi e diretto dall'ex professionista Gabriele Balducci, Corradini sarà un innesto di alto livello nel roster A&V.

Corradini è un figlio d'arte. Sua madre e sua zia sono state delle valide cicliste e suo nonno Ascanio Arcangeli ha corso da professionista, partecipando a due edizione del Giro d'Italia nel 1937 e 1938.

E'un corridore completo con enormi margini di miglioramento e una ventina di vittorie all'attivo, tra cui spiccano i tre successi conquistati tra gli U23, inclusa la prestigiosa Coppa del Grano a La Badiola, in provincia di Arezzo.

Poi, quest'anno moltissimi piazzamenti in gare nazionali ed internazionali e la vittoria nella speciale classifica Intergiro al Giro d'Italia Under 23.

Inoltre, nel corso della sua carriera è stato già più volte azzurro ed anche ultimamente è stato un elemento fondamentale della nazionale italiana ai recenti campionati europei U23 su strada vinti dallo svizzero Marc Hirschi.

Insomma questo atleta rappresenta in prospettiva uno dei corridori più forti e di talento per il futuro del panorama ciclistico italiano, Fanini ne è sicuro e lo è anche Franceschi.

"Siamo orgogliosi di annunciare Corradini come stagista del nostro team - spiega patron Ivano Fanini - Franceschi e Balducci sono una garanzia. La Mastromarco- Sensi - Nibali è ormai da moltissimi anni una delle principali formazioni italiane, una vera e propria fucina di talenti. Tra l'altro con Franceschi e la Mastromarco ho già collaborato oltre 40 anni fa come sponsor di bici Fanini, e ritrovarlo oggi è stato davvero molto emozionante. Lui ha avuto l'onore di scoprire e lanciare il più grande campione del ciclismo italiano di questi ultimi50 anni ovvero Vincenzo Nibali, oltre a tanti altri. Il suo fiuto come talent scout non hai eguali e anche Gabriele Balducci sta dimostrando di essere un tecnico straordinario, come anche l'amico Massimiliano Mori che è il suo procuratore. Per quanto ci riguarda crediamo che Corradini sia un pezzo davvero pregiato da tutelare e valorizzare, perché in futuro sarà uno degli atleti più rappresentativi della nostro ciclismo".

Corradini debutterà in maglia Amore & Vita - Prodir tra la fine di Agosto ed inizio Settembre, probabilmente alla classica francese al GP Fourmies in Francia.

Intanto in Portogallo susseguono le ottime prestazioni del team diretto da Francesco Frassi. Il giro terminerà domenica e il leader Pierpaolo Ficara sta vestendo la maglia di leader della classifica di miglior scalatore con la speranza di difenderla fino alla fine.