Sport



Amore & Vita | Prodir: in Cina e Francia a caccia di successi

venerdì, 31 agosto 2018, 13:13

Giorni di grandi sfide ed emozioni per Amore & Vita – Prodir.

Domenica 2 settembre una selezione diretta da Roberto Marchetti e Maurizio Giorgini sarà impegnata sulle strade francesi del gran premio Fourmies, storica classica del calendario transalpino giunta quest’anno alla sua 86^ edizione e che vede al via ben sette formazioni World Tour, 12 professional e solo tre team Continetal accuratamente selezionati per mantenere altissimo il livello di questa corsa UCI HoursCategorie. Un vero e proprio parterre d’eccezione quindi, nel quale A&V tenterà di mettersi in luce e giocare le proprie carte soprattutto con gli svizzeri Colin Stussi e Jan Freuler e con lo stagista Michele Corradini, recente vincitore di due bellissime corse in Toscana negli ultimi 10 giorni e debuttante in maglia A&V | Prodir.

A completare l’organico, saranno schierati al via l’altro stagista, Slava Biondi, anch’egli al debutto nella massima categoria, poi, Davide Gabburo (recente 5° classificato meno di una settimana fa al Croazia-Slovenia), Iltjan Nika e Kristian Yustre.

“Proveremo in tutti i modi ad andare all’attacco ed essere protagonisti – spiega il d.s. Marchetti – in passato, quando dirigevo un altro team, ho sfiorato il successo con Andrea Pasqualon, pertanto anche quest’anno venderemo cara la pelle ed onoreremo al meglio questa corsa”.

Dall’altra parte del mondo invece, la compagine diretta da Francesco Frassi, correrà in Cina il Tour de Xingtai, corsa a tappe adatta agli sprinter e nella quale si proverà ad ottenere un risultato con il velocista lettone Maris Bogdanovics.

“Sarà la nostra prima esperienza in questa manifestazione – commenta Francesco Frassi – proveremo finalmente a fare la corsa per il nostro sprinter Bogdanovics che quest’anno per molteplici motivi non ha ancora avuto tante chance a sua disposizione. Inoltre ci sarà una frazione più impegnativa e in quell’occasione punteremo tutto su Mirko Trosino che al momento sta attraversando un ottimo periodo di forma” conclude il D.S..

A dare manforte al velocista lettone ed al passista pisano, ci saranno Marco Bernardinetti, Antonio Zullo, Besmir Banushi e Viesturs Luksevics.

Anche il Tour de Xingtai dovrebbe essere una gara molto elettrizzante ed adatta ai portacolori di Amore & Vita – Prodir. Le aspettative sono alte e si spera di raggiungere l’obbiettivo di centrare almeno un successo.