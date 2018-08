Sport



Amore & Vita | Prodir: in Croazia-Slovenia alla ricerca del successo

venerdì, 24 agosto 2018, 13:05

Domenica 26 agosto si corre il GP Croazia – Slovenia, gara UCI con partenza da Zagabria ed arrivo a Novo Mesto. Amore & Vita – Prodir riparte da qui dopo una Volta a Portugal Santander corsa da protagonisti nonostante la mancanza di una vittoria inseguita con grande determinazione e in più occasioni sfiorata sia daPierpaolo Ficara che da Colin Stussi.

Adesso si punta a questa gara in linea di 180 km che si svolge tra due nazioni e dove in passato il team ha sempre ottenuto buoni piazzamenti. Si tenterà di confermare soprattutto il buono stato di forma di Piepaolo Ficara che in Portogallo ha dimostrato di avere già un ottimo colpo di pedale nonostante sia tornato alle gare solo da due mesi dall'incidente che gli provocò la frattura esposta di tibia e perone della gamba sinistra e quella del gomito destro.

A dare manforte al talentuoso ciclista siciliano ci saranno Davide Gabburo (che rientra alle corse dopo un mese di recupero), Mirko Trosino, Iltjan Nika, Antonio Zullo, Besmir Banushi e Kristian Yustre.

"Faremo il massimo possibile – spiega il team manager Cristian Fnini – andremo all'attacco per rendere la gara selettiva e tagliar fuori i velocisti. Ficara e Trosino saranno le nostre punte ma mi aspetto una bella performance anche da Davide Gabburo che rientra alle corse carico mentalmente e determinato più che mai. Non ci saranno alcuni corridori importanti della nostra formazione perché intenti a preparare al meglio le prossime trasferte in Francia, alla gara 1.HC GP Fourmies ed in Cina, dove correremo il Tour of Xingtai".