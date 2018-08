Sport



Andrea Lanfri ai Campionati Europei Paralimpici di Berlino, grande attesa per le gare dei prossimi giorni

lunedì, 20 agosto 2018, 15:18

Occhi puntati su Berlino in questi ultimi giorni di agosto, dove Andrea Lanfri sarà impegnato col resto della pattuglia azzurra ai Campionati Europei Paralimpici. Triplo appuntamento infatti per l'atleta simbolo della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca: oltre ai 200 metri di mercoledì 22, Lanfri si cimenterà venerdì anche nella staffetta 4x100 per poi concludere domenica 26 con i 400 metri. Una agenda fitta di impegni agonistici che inevitabilmente accendono grandi aspettative in chi conosce la tempra e la risolutezza di Andrea, veterano della nazionale paralimpica che già in molte occasioni ha brillato in appuntamenti internazionali di tale calibro, anche se a questi livelli la concorrenza e la scaramanzia suggeriscono prudenza. Vale la pena ricordare infatti che Lanfri, da alcuni mesi, si allena e gareggia con un paio di nuove protesi leggermente ribassate rispetto a quelle a cui è abituato, circostanza questa che, pur avendo avuto tempo di essere rodata in un paio di appuntamenti agonistici, potrebbe ancora giocare un brutto scherzo al velocista lucchese. Al netto di colpi di sfortuna e circostanze avverse, sulla carta Lanfri ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per brillare e puntare al podio, specialmente nei 200 metri piani che rappresentano la misura ideale per le caratteristiche sportive del nostro portabandiera. Comunque vadano le cose in pista all’Olympia Stadium di Berlino nei prossimi giorni, Lanfri si conferma una delle colonne portanti della nazionale italiana, un abitué in maglia azzurra e motivo di orgoglio per Lucca e la Atletica Virtus CR. Nel frattempo in Italia, a campionato concluso, imperversa la stagione ideale per la corsa su strada, in un moltiplicarsi di appuntamenti in cui il Road Team virtussino riesce sempre a brillare. Una pregevole medaglia d’argento viene infatti conquistata da Simone Orsucci alla Marcetta di Ferragosto a Castagneto Carducci sul percorso competitivo di 10 km che si snoda nella pineta della località balneare dove il nostro runner arriva al traguardo in seconda posizione assoluta staccando di oltre un minuto tutti gli altri concorrenti. Bene anche i fratelli Zanni, Juri e Fabio, che al 2° trofeo “Tiziano Spampani” a Le Piastre si piazzano rispettivamente in 7° e 24° posizione nella classifica assoluta a fronte di circa 100 partecipanti sul percorso competitivo da 8 km. Ulteriori conferme per il Road Team che, avvicinandosi al primo anniversario dalla sua costituzione in forma ufficiale, si conferma un settore vivace e agonisticamente produttivo per la Atletica Virtus.