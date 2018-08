Sport



Appuntamento con la stracittadina serale "Lucca di Notte"

lunedì, 27 agosto 2018, 11:53

Appuntamento podistico unico nel suo genere, in quanto si disputa di sera, questo sabato 1° settembre, con la stracittadina “Lucca di Notte” aperta a tutti. Torna infatti la tradizionale marcia non competitiva che si dipana attraversando molte delle vie all’interno ed esterno della città e percorrendo tratti ed interni proprio dello storico monumento quale è appunto le mura urbane di Lucca, che inoltre quest’anno si presenta anche con un percorso rinnovato.



La manifestazione, che viaggia sotto il patrocinio di Città di Lucca, Provincia di Lucca e Centro Nazionale per il Volontariato, rientra nel calendario degli eventi del Settembre Lucchese e del Cims (Comitato Interprovinciale Marce Sportive) ed è valida come prova del Trofeo Podistico Lucchese, Trofeo Tre Province e “Il sabato si vince”.

Come detto ci sono diverse novità specialmente sui percorsi a partire proprio dal punto di partenza, ritrovo e arrivo, che sarà, sempre all’interno della cinta muraria lucchese, presso il Giardino Osservanti nel Complesso Conventuale di S. Francesco – via Bacchettoni con orario dalle 19.30 alle 20.30. Da lì partiranno le quattro varie distanze da percorrere a seconda della “gamba”, da quello più corto di 1 km. idoneo per diversamente abili o ridotte capacità motorie, che toccherà: piazza S. Francesco, via della Quarquonia, via Bacchettoni, piazza Varanini, via del Fosso, piazza S. Francesco; la 3 km.: piazza S. Francesco, via della Quarquonia, bivio via Bacchettoni salita sulla mura discesa piazza del Collegio, via S. Frediano, piazza S. Frediano, via Fillungo, via Michele Rosi, via del Fosso, piazza S. francesco; la 5 km.: piazza S. Francesco, via della Quarquonia, bivio via Bacchettoni salita sulla mura discesa piazzale Verdi, via S. Paolino, via Galli Tassi, via Santa Giustina, via Buia, via S. Andrea, via dell’Angelo Custode, via della Fratta, piazza S. Francesco; la più lunga da 10 km.: piazza S. Francesco, via della Quarquonia, bivio via Bacchettoni salita sulla mura discesa ed uscita esterna per piazza Curtatone, viale Giusti, viale Pacini, rientro in città da Porta Elisa, via Elisa, via S. Croce, via delle Trombe, piazza Antelminelli, piazza del Giglio, piazza Napoleone, via Vittorio Veneto, piazza dei Cocomeri, via S. Paolino, via Galli Tassi, via Santa Giustina, via Buia, via S. Andrea, via dell’Angelo Custode, via della Fratta, piazza S. Francesco.

Quota d’iscrizione euro 3 per associati dei gruppi, mentre per singoli/occasionali è di euro 3,50 (con assicurazione), per tutti i partecipanti in omaggio una pianta di timo, mentre ci saranno premi a scelta per i sodalizi sportivi più numerosi (minimo 5 persone).

Ottimi rifornimenti si troveranno sia sui percorsi più lunghi che all’arrivo con la scelta ecologica dei Bicchieri Bio.

Gli organizzatori infine informano che ampi parcheggi si trovano in zona stadio e zona ospedale Campo di Marte.

Info: 327.9779713, sul sito web: www.luccapodismo.it e sul social Facebook: trofeopodisticolucchese