Sport



Arriva lo stagista Veaceslav Biondi Turcanu, lo manda Chioccioli "il Coppino"

lunedì, 6 agosto 2018, 13:22

Mentre l'80^ Volta a Portugal Santander è ancora nel vivo dell'azione con gli atleti di Amore & Vita - Prodir ottimi protagonisti, soprattutto con i leader Colin Stussi e Pierpaolo Ficara (autori fino ad oggi di ottime prestazioni), dall'Italia il management del team presenta il primo rinforzo per questo finale di stagione.

Si tratta del ventenne moldavo, ma ormai italiano d'adozione, Veaceslav Biondi Turcanu, portacolori del Futura Teamdel mitico vincitore del Giro d'Italia ed ex atleta di Ivano Fanini, Franco Chioccioli, "il Coppino".

Prosegue così la collaborazione tecnica tra Fanini e Chioccioli che nel corso di questio ultimi anni ha visto approdare al team diretto da Francesco Frassi i migliori atleti della "scuola" di Franco Chioccioli. Ficara e Celano sono stati i primi ed hanno portato in casa Fanini grandi soddisfazioni. Poi è stata la volta di Zullo, tutt'oggi portacolori del team Amore & Vita - Prodir. E adesso tocca a Turcanu, un atleta completo e di prospettiva su cui l'ex vincitore della corsa rosa è pronto a scommettere.

Sino ad oggi questo giovane talento non ha ancora ottenuto vittorie importanti, ma le sue doti, le potenzialità con grandissimi margini di miglioramento e soprattutto la sua serietà e l'impegno che ogni giorno mette in bicicletta, hanno fatto sì che si aprissero le porte per uno stage in Amore & Vita - Prodir fino alla fine della stagione in corso.

"Mi sono confrontato con Chioccioli ed insieme abbiamo deciso per dare una possibilità a questo interessante atleta – spiega il team manager Cristian Fanini – fino ad oggi il suo rendimento non è stato del tutto costante ma in questo memento è in netta crescita e crediamo che potrà far bene nel complesso ed essere utile al nostro team. Non ci aspettiamo vittorie, ma solo di vederlo crescere e migliorare in prospettiva futura. Esordirà con noi alla fine di Agosto e nel frattempo correrà anche con il team di Chioccioli.

Franco infatti conta molto su di lui per questo finale di stagione, quindi cercheremo di fargli trovare il ritmo giusto affinché grazie a questo stage possa vincere una bella corsa tra i dilettanti e possa conseguentemente aiutare la nostra formazione negli appuntamenti di rilievo che ci attendo di qui ad ottobre".

Presto verrà annunciato anche il secondo stagista di Amore & Vita - Prodir e si preannuncia un atleta importante già nel giro della nazionale e proveniente da uno dei team più forti e storici d'Italia.