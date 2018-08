Asd Antraccoli, tre eventi indimenticabili in questo caldo primo fine settimana di agosto

Altri articoli in Sport

lunedì, 6 agosto 2018, 13:22

Mentre l'80^ Volta a Portugal Santander è ancora nel vivo dell'azione con gli atleti di Amore & Vita - Prodir ottimi protagonisti, soprattutto con i leader Colin Stussi e Pierpaolo Ficara (autori fino ad oggi di ottime prestazioni), dall'Italia il management del team presenta il primo rinforzo per questo finale...

lunedì, 6 agosto 2018, 00:47

Le radici della prima squadra calcistica risalgono al passato: “Mio zio – afferma Moreno Lombardi presidente del Gruppo sportivo dilettantistico Badia di Cantignano – fu dilaniato da una bomba nel 1945, nella statua che lo rappresenta ha la maglia calcistica del Badia”

sabato, 4 agosto 2018, 21:26

Grande successo e anche grandi soddisfazioni per la società di pesca “Lenza Sportiva S. Alessio” per la riuscita dell’annuale appuntamento con la “Settimana della Pesca – Scuola della pesca” che da ben 21 anni è curata da questo gruppo lucchese di pescatori

sabato, 4 agosto 2018, 09:44

Come ogni anno il primo sabato di agosto, (in questo caso oggi, 4 agosto), con partenza dal campo sportivo di Vorno alle ore 18, l’U.S. Vorno propone agli appassionati podisti una classica non competitiva: la Corsa di San Rocco, giunta alla 43° edizione

giovedì, 2 agosto 2018, 10:19

Per Lucca e per tutto il movimento cestistico della provincia, non è roba da tutti i giorni avere tra i suoi concittadini un coach che veste la maglia azzurra, la cosa, non può essere altro che motivo di vanto e onore.

giovedì, 2 agosto 2018, 10:02

Risultati e soddisfazioni per l’Asd Marciatori Antraccoli sia nelle gare agonistiche che nelle non competitive nel mese di luglio appena chiusosi. Sicuramente importante la gara del Criterium Toscano, il “Circuito del Cavaliere” che si è svolta in Pizzorna sabato 14 luglio dove i portacolori di Antraccoli hanno migliorato le loro...