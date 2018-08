Basket Le Mura, fuori il calendario delle amichevoli

Altri articoli in Sport

martedì, 31 luglio 2018, 21:45

La pista di atletica nella valle del Serchio è stata finalmente ultimata per accogliere in uno spazio idoneo tutti gli atleti che sono presenti sul territorio, ma anche tutti coloro che amano lo sport e cercano una struttura gratuita in cui potersi allenare

martedì, 31 luglio 2018, 16:46

Luglio sta lasciando ottimi ricordi per le prestazioni degli atleti dell' Asd marciatori Antraccoli Lucca nelle gare competitive e non e tutto lascia ben sperare per il mese entrate che sarà di riposo, di scarico ma qualche gara per mantenere la forma, anche perché settembre si preannuncia molto interessante con...

martedì, 31 luglio 2018, 14:13

La squadra azzurra maschile under23 di prove multiple è tornata dall’incontro internazionale di decathlon di Aubagne con al collo la medaglia di bronzo. La Virtus si dice orgogliosa di poter dire di aver dato il contributo al risultato

martedì, 31 luglio 2018, 11:46

Ultima uscita prima del breve periodo di riposo per la Pugilistica Lucchese ( gli allenamenti riprenderanno il 20 di agosto), domenica 29 luglio a Castiglione dei Pepoli (Bologna) 7° Trofeo di pugilato dell’Appennino

martedì, 31 luglio 2018, 11:25

Ben undici le frazioni in programma, quasi tutte estremamente impegnative e dove niente potrà essere lasciato al caso. Il Giro prenderà il via il 1 agosto con un cronoprologo da Setùbal, per poi concludersi con il classico circuito di Fafe il 12 di agosto

lunedì, 30 luglio 2018, 22:23

Esaltanti le prove degli equipaggi lucchesi schierati dalla scuderia modenese nella gara di casa: Pierotti-Milli (Peugeot 208 – classe R5) secondi assoluti, Gaddini-Carmignani (Renault Clio – S1600) quinti assoluti e primi di classe; sfortunati invece Perna-Favali (Peugeot 208 – R2B), out a metà gara