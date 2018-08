Sport



Bionatura e Nottolini: un binomio di successo

martedì, 28 agosto 2018, 09:06

di andrea salerno

“Bionatura ha consacrato ed arricchito il lavoro fatto nel corso del tempo dalla società, giocando un ruolo fondamentale nei successi della squadra”. Così si è espresso il direttore generale Oronzo Miccoli, parlando del più che mai solido connubio venutosi a creare con la famosa azienda lucchese di calzature.

Durante l'incontro con i vertici societari nel quartier generale del PalaPiaggia a Capannori, abbiamo potuto scambiare due parole sulla stagione che verrà con Pietro Riccomini, patron di Bionatura, main sponsor della Nottolini.

Signor Riccomini, ci spiega come è nato questo rapporto con la Nottolini?

“È stato semplice per me, poiché avevo sempre sognato di sponsorizzare una squadra di pallavolo femminile, dunque, non appena mi si è palesata questa opportunità non me la sono lasciata sfuggire. Il percorso intrapreso ha portato un ritorno di immagine importante di cui hanno beneficiato sia la squadra che la mia azienda.”

Cosa l'ha fatta innamorare di questa realtà?

“Innanzitutto, questo è un mondo genuino, in cui si vive lo sport con la giusta mentalità, senza eccessi di alcun tipo. In secondo luogo, ho percepito subito la serietà e la passione che ogni singolo componente della società mette al servizio del club, che come Bionatura tiene molto alla valorizzazione dei talenti locali, a chilometro zero. Questo impegno, tra l'altro, è dimostrato dagli ottimi risultati ottenuti nelle passate stagioni”.

Il campionato è alle porte, cosa si aspetta da questa stagione di B1?

“L'obiettivo è lo stesso che mi pongo sempre, ovvero vincere. In qualsiasi ambito della vita, infatti, se si vogliono raggiungere dei risultati positivi, bisogna puntare in alto. Bionatura lavora per essere un marchio leader nel mercato, pertanto la Nottolini deve sforzarsi di diventare una realtà vincente nel mondo della pallavolo, e come si può notare siamo sulla buona strada. In stagione tireremo fuori il meglio, però dobbiamo considerare sempre che ci dovremo misurare con altre formazioni, che meritano considerazione e rispetto. Per esprimersi al meglio è essenziale divertirsi, poiché giocando in maniera spensierata si ottengono le vittorie”.