Cmb, al via anche il minibasket

martedì, 28 agosto 2018, 09:09

Dopo la Geonova in C Gold e le giovanili, al Cmb prende il via anche il minibasket, è la volta dei piccoli e piccolissimi mini atleti.

Adesso tocca agli Aquilotti, agli Scoiattoli e ai pulcini, l'attività prenderà il via con tre ritrovi generali al Palasport.

Lunedi 10 Settembre

Lunedi 17 Settembre

Lunedi 24 Settembre

In questi primi tre incontri gli appuntamenti saranno suddivisi in due fasce orarie, per i nati negli anni 2013 – 2012 – 2011 – 2010 l'orario sarà dalle 15:00 alle 16:00, per i nati negli anni 2009 – 2008 l'orario è stato fissato dalle 16:00 alle 17:00, sempre al Palasport

Durante questi incontri verrà consegnato anche l'orario invernale e a questo punto non rimane che dare una pulita alle scarpette e cominciare a divertirsi.

Ricordiamo per chi volesse iscrivere il proprio figlio/a a questi corsi che prevedono l'insegnamento delle basi del basket attraverso il gioco, piccole gare e qualche trasferta, può chiamare il 328/8280336, vi risponderà il responsabile per il settore Minibasket Giacomo Stefani.