Conceria Zabri Fanini: ancora bene con Elena Franchi

domenica, 12 agosto 2018, 19:12

Ormai resta pochissimo tempo, ci sono ancora dei piccoli assestamenti da fare, ma ci siamo, la chiave è li, inserita nel cruscotto, pronta per essere ruotata, la Geonova è ormai al nastro di partenza

sabato, 11 agosto 2018, 09:14

Nel bellissimo centro sportivo di Carraia la Società Nuove Pantere ha offerto a tutti gli sportivi ed appassionati di softball e baseball un finale di stagione entusiasmante. Le ragazze della Under 21 Softball, assieme ad altre giocatrici toscane, hanno sfidato ben quattro delegazioni di ragazze statunitensi

giovedì, 9 agosto 2018, 09:21

Andrea lascia il Centro Minibasket Lucca per entrare a far parte della famiglia Men Sana, un prestito di un anno che permetterà a Del Debbio di fare una nuova ed interessante esperienza, in un ambiente decisamente stimolante e con un passato molto importante

giovedì, 9 agosto 2018, 09:16

Due conferme e un gradito rientro, i primi due rispondono al nome di Matteo Russo e Jacopo Pierini, ambedue già presenti nelle scorse stagioni, due bravi e capaci sostegni per la squadra di Piazza

giovedì, 9 agosto 2018, 09:02

I due conduttori lucchesi confermano entrambi lo status di capofila grazie al punteggio conquistato sulle strade della recente "Coppa Città di Lucca". Grande soddisfazioni per il record di adesioni: sfondato il "tetto" dei 180 iscritti alla serie

giovedì, 9 agosto 2018, 08:59

Fervono i preparativi per l’ormai prossimo Campionato Italiano di balestra antica da banco LITAB, organizzato a Lucca da Contrade San Paolino per il weekend dell'8 e 9 settembre