Conceria Zabri Fanini: quando l'amarezza è pari all'indignazione

giovedì, 23 agosto 2018, 21:54

"C'è da registrare una brutta pagina per il ciclismo femminile - esordisce Manuel Fanini della squadra Zabri-Fanini - e in particolare per quello a tinte azzurre. Nei giorni scorsi, infatti, in casa "Conceria Zabri Fanini" è arrivata la notizia dell'esclusione della squadra dal neonato Giro delle Marche in programma a metà settembre. Il motivo sta tutto nell'affiliazione, o meglio nel Paese d'affiliazione. Infatti, pur avendo uno sponsor italiano (la Conceria Zabri molto attenta allo sport al femminile), un organico quasi interamente italiano, un gruppo di atlete giovani, futuribili e interessanti anche in chiave nazionale, uno staff tutto italiano, alla fine a pesare di più è stata l'affiliazione in Albania. Non solo... anche il nome dei Fanini, famiglia da sempre impegnata nel mondo del ciclismo a 360 gradi, stavolta non ha inciso, segno questo che a certi livelli manca anche la gratitudine. Secondo gli organizzatori, infatti, per il regolamento su queste gare gli inviti a team stranieri si limitano a tre... che sarebbero già esauriti (e le wild card dove sono finite?)."

"L'amarezza è tanta – ha sottolineato il general manager Manuel Fanini – sono indignato perchè se da una parte si parla di far crescere il movimento favorendo le giovani italiane, dall'altra se ne lascia a casa ben sette di buon livello".

"Non mi piace fare polemiche ma stavolta non ne posso fare a meno. Quando mi sono sentito rispondere dall'organizzazione che non era colpa loro, ma che a decidere quali team stranieri ammettere era stata l'amministrazione comunale per motivi "turistici" mi sono sentito preso in giro".

"E pensare – ha aggiunto Manuel Fanini – che se non era per la nostra squadra 4 giovani cicliste italiane avevano smesso di correre da tempo. No, signori. Non ci manca da correre; semmai ci sentiamo maltrattati proprio dal nostro Paese, nel nostro Paese; e questo nonostante gli enormi sforzi che vengono fatti. Già, nel nostro Paese... perchè a giro per il mondo non si fanno di questi scrupoli visto che ci hanno già invitato, per esempio, in Cina, negli Stati Uniti e, spesso, in Francia".