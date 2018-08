Sport



CT Lucca Vicopelago, resto noto il roster per il debutto in Serie A1

lunedì, 20 agosto 2018, 15:58

di michele masotti

A poco meno di due mesi dall’inizio dei due gironi, che devono essere ancora sorteggiati, la Federtennis ha pubblicato gli organici a disposizione degli otto circoli che disputeranno la Serie A1 2018. Tra questi fa il suo ingresso, per la prima volta, anche il CT Lucca Vicopelago, reduce da due promozioni consecutive. Il circolo lucchese ospiterà, inoltre, le Tennis Final Four, ossia gli atti conclusivi delle competizioni a squadre sia maschili che femminili. Dal 7 al 9 dicembre sarà il PalaTagliate il palcoscenico dove verranno decretati i due titoli italiani.

Per provare a coronare il sogno di una finale in casa, il CT Lucca Vicopelago ha mantenuto i suoi gioielli più luminosi, le due sorelle Pieri e Jasmine, aggiungendovi la classe 1996 Alice Matteucci. Confermata nella rosa anche Giulia Remondina, altra protagonista di questa bella cavalcata che ha condotto il circolo lucchese nel gotha del tennis tricolore. Alla luce di questa rosa, il CT Lucca Vicopelago può recitare un ruolo da protagonista. Dando un’occhiata alle possibili avversarie, infatti, solo le tre volte campionesse in carica del Tc Prato (Martina Trevisan, Tereza Martincova e Lucrezia Stefanini sono le vedette nda) e la Società Canottieri Casale (l’olandese Aranxta Rus, la rumena Cristina Mitu e Deborah Chiesa sono le tenniste di punta nda) paiono avere una maggiore profondità di scelte rispetto a Jasmine Paolini e compagne. Queste, ovviamente, sono considerazioni basate sui nomi; è altamente probabile, infatti, che le attività nei tornei internazionali di alcune di queste protagoniste le costringa a saltare l’impegno domenicale con il proprio circolo.

La formula del campionato resta immutata. Gli otto team saranno suddivisi in due gironi da quattro: le prime due classificate di ogni gruppo si affronteranno in semifinale play-off (25 novembre e 2 dicembre) mentre le penultime e le ultime dovranno vedersela, nelle medesime date, per evitare la retrocessione in A2.