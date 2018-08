Sport



Due medaglie per Andrea Lanfri ai campionati europei paralimpici di Berlino

lunedì, 27 agosto 2018, 15:04

Vola sulla pista dello stadio Friedrich Ludwig Jahn Sportpark di Berlino e va a conquistare il posto che si merita tra i grandi dell’atletica leggera: non ha deluso le alte aspettative della vigilia Andrea Lanfri, atleta della Virtus Lucca che torna a casa dai Campionati Europei Paralimpici con due medaglie al collo e la riconfermata determinazione a fare sempre di più, sempre meglio. L’ennesimo esempio della risolutezza e della caparbietà che fanno di Andrea, che nel 2015 perse entrambe le gambe a causa della meningite, un esempio umano ancor prima che sportivo e che ci rende orgogliosi di essere lucchesi e virtussini. Anche stavolta infatti il nostro runner ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e, nonostante l’utilizzo di nuove protesi ribassate rispetto a quelle con cui è solito gareggiare ed allenarsi, ha ignorato l’alto rischio di caduta regalandoci ancora una volta quelle prestazioni di eccellenza in maglia azzurra a cui ci ha da sempre abituato grazie anche all’impagabile contributo tecnico di coach Niccoli. E’ così che mercoledì Andrea, nella sua prima gara, i metri 200, ha tagliando il traguardo in terza posizione quando il cronometro segnava 24’’82 davanti al compagno di squadra Luca Campeotto. Un ottimo inizio subito raddoppiato venerdì 26 nella staffetta 4x100, in cui Andrea gareggiava assieme ai compagni di squadra Riccardo Bagaini, Simone Manigrasso ed Emanuele Di Martino. Una gara tesissima in cui il team azzurro si è trovato a contendere il secondo posto con la agguerrita compagine olandese, riuscendo a superarla nelle battute finali anche grazie ad una eccellente ultima frazione proprio di Andrea Lanfri tagliando il traguardo in seconda posizione, dietro gli inarrivabili tedeschi, portando così la staffetta ad un importantissima medaglia d’argento. Ultimo sforzo domenica nei metri 400. Anche questa gara è stata condizionata dai problemi con le protesi ma nonostante tutto ha mancato di un soffio la terza medaglia giungendo al 4° posto a soli 2 centesimi, decretati dal photofinish, dalla medaglia di bronzo conquistata dal greco Stylianos Malakopoulos.

Risultati globalmente più che positivi che confermano ormai l’atleta lucchese ai vertici internazionali. Ora occorre ripartire con le nuove protesi per una programmazione concordata con il settore tecnico nazionale in grado di riproporre un Lanfri capace di migliorare i propri record personali in particolare nelle gare a lui più consone, 200 e 400 metri per cercare i avvicinare i mostri sacri della specialità, tedeschi in testa, e chissà che ciò non sia veramente possibile anche nella staffetta azzurra 4x100.