Sport



Finale di stagione per l'Asd Nuove Pantere Lucca

sabato, 11 agosto 2018, 09:14

Nel bellissimo centro sportivo di Carraia la Società Nuove Pantere ha offerto a tutti gli sportivi ed appassionati di softball e baseball un finale di stagione entusiasmante. Le ragazze della Under 21 Softball, assieme ad altre giocatrici toscane, hanno sfidato ben quattro delegazioni di ragazze statunitensi. Otto incontri con quasi cento atlete passate per il campo di softball, un vero spettacolo ed una festa per lo sport!

Il torneo è iniziato venerdì 3 agosto con l'arrivo dell'American Team, una selezione di giocatrici di softball statunitensi provenienti da vari college, che si sono aggiudicate la vittoria di due gare. Sabato si replica con l’arrivo del Team ABSA, due squadre texane che hanno giocato altri due incontri. Il clou del torneo è stato Domenica 5 dove gli appassionati hanno potuto assistere a ben tre gare. Da sottolineare la presenza di un numeroso pubblico, gli sponsor delle Nuove Pantere e l'importante partecipazione del Sindaco Menesini.

L'Associazione Lucchese vanta 5 squadre e 80 atleti ed è presente a Lucca da quasi un decennio. In questi anni non sono mancate le soddisfazioni nel tentativo di riportare il baseball ed il softball a livelli accettabili (lo dimostrano la vittoria del campionato serie C nel 2016, l'incremento del settore giovanile e del softball e lo sviluppo dei campi da baseball e da softball della Provincia).

Ideatrice anche di attività di promozione allo sport come "Baseball in Comics" (tutti ci auguriamo di poter partecipare anche all'edizione 2018) o promotrice di numerosissimi corsi nelle scuole, le Nuove Pantere da 10 anni addestrano i piccoli futuri campioni nei corsi Comunali di Lucca e si spera per il 2018 anche di Capannori. Uno sport adatto a tutti/e che unisce la peculiarità degli sport singoli alla sincronia e alla perfezione di quelli di squadra. Quelle che si provano in campo sono vere emozioni che ti accompagnano tutta la vita.

Le Nuove Pantere ringraziano i numerosi sponsor che hanno permesso di far giocare i loro atleti nel campionato 2018: La Banca di Credito Cooperativo di Pescia e Cascina, la famiglia Valenti proprietaria del Caffè Giurlani vicinissima al territorio ed allo sport, Tec Mec che con entusiasmo ha aiutato i giocatori più piccoli, l'Acquilotto fedele alleato del baseball e del softball, la Cooperativa Lavoro Amico che offre sempre un prezioso aiuto, il consorzio Club che con il suo contributo ha permesso l'acquisto di KIT per le scuole e tutti gli altri sponsor che, unendo le proprie forze, hanno regalato splendide emozioni ed esperienze ai giovani giocatori lucchesi.

Adesso una breve pausa e poi tutti in campo per allenarsi ed affrontare la Coppa Toscana ed i tornei di settembre, sempre all'insegna del gioco, del fair play e dell'ospitalità.