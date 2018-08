Sport



Fiorentina 6... sulla buona strada

lunedì, 27 agosto 2018, 08:44

di marco materassi

Fiorentina a valanga sul malcapitato Chievo, finisce con un punteggio tennistico l’esordio dei viola in questa stagione 2018-2019. Fare sei gol in una partita del nostro campionato non è cosa di tutti i giorni, specie se davanti hai la squadra che solo sette giorni fa aveva perso solo nei minuti di recupero contro la corazzata bianconera.



Una partita che nel primo tempo dopo il vantaggio viola grazie ad uno splendido gol di Milenkovic, è stata piuttosto equilibrata, il secondo gol, realizzato da Gerson, arrivato poco prima dell’intervallo ha segnato la svolta del match. La ripresa, di fatto, dopo il primo gol di Benassi, autore di una doppietta, è diventato un monologo viola. Per le statistiche gli altri marcatori in casa Fiorentina sono stati Chiesa e il Cholito Simeone. In mezzo il gol clivense dell’ex Tomovic, dedicato con un gesto splendido al compagno scomparso, indicando con le mani rivolte verso il cielo il numero 13, il numero di Davide Astori.



Un momento toccante, emozionante, che, di fatto, ha interrotto uno stucchevole, strano, incomprensibile derby fra i tifosi Viola, fra chi offendeva la proprietà e il resto dello stadio che contestava i “contestatori”. Una nota stonata in una serata che poteva e doveva essere solo da incorniciare.



Cose che solo chi nasce a Firenze può capire, qui guelfi o ghibellini, bianco o nero, qui sempre e solo “ o con me o contro di me”.



Voglio però finire il racconto di questa bella serata con un gesto che è avvenuto a fine partita, quando la squadra è andata a salutare la curva Fiesole e insieme a tutto lo stadio ha intonato il coro “ un capitano, c’è solo un capitano” e forse se qualcuno avesse alzato gli occhi al cielo avrebbe visto Davide che magari col solito sorriso che scuoteva un po’ la testa, invitando tutti a cercare di remare verso una sola direzione, un unione che può essere, specie per la squadra più giovane del campionato, un’arma in più, per sognare. E da giovani sognare non è mai proibito.