Geonova, al via la nuova stagione 2018-2019

domenica, 12 agosto 2018, 19:12

Ormai resta pochissimo tempo, ci sono ancora dei piccoli assestamenti da fare, ma ci siamo, la chiave è li, inserita nel cruscotto, pronta per essere ruotata, la Geonova è ormai al nastro di partenza, sarà coach Piazza a metterla in moto girando quella chiave e lo farà il 23 agosto alle ore 19, al Palazzetto dello sport di Via delle Tagliate.

Tutta la squadra si ritroverà, è ufficialmente la prima seduta di allenamento, ci sarà una breve presentazione, qualche parola su come si dovrà affrontare la nuova stagione e poi tutti sul parquet a scaricare le tossine accumulate durante la pausa estiva, perché la stagione che inizierà non sarà ne facile ne comoda, perciò i ragazzi dovranno essere al massimo della forma fin dalle prime battute.

L'attesa è davvero finita, la voglia di dare il via a questo nuovo campionato è tanta, come tante sono le aspettative in ballo, un roster decisamente potente con Romano, Tessitori, Barsanti, Pagni, Zita, Nesi, gli under più promettenti come Pierini, Russo, Santini, Giovannetti, ai quali poi si aggiungeranno altri giovanissimi del vivaio targato Cmb.

Dal 23 inizieranno di gran carriere le sedute di allenamento in vista del primissimo impegno della Geonova che sarà Domenica 9 Settembre alle ore 18:30, in trasferta a Carrara, contro l'Audax, per la prima fase del campionato Open Maschile ( Coppa Toscana ) dalla quale poi si accederà ai quarti di finale.

Il calendario prevede tre incontri, il primo come detto è con l'Audax Carrara, poi domenica 16 Settembre al Palazzetto dello sport alle 18 contro il Centro Minibasket Carrara, ed infine sempre di domenica, il 23 settembre e sempre al Palazzetto, contro l'Altopascio, la vincente di ogni girone ( 7 gironi ) e la migliore seconda tra tutte le squadre partecipanti, accederanno ai quarti di finale che si disputeranno il 29 e il 30 settembre.

A seguire, pochi giorni dopo, il 27 agosto, tra la palestra di San Concordio, e il Palazzetto dello sport, prenderanno il via anche gli allenamenti di tutte le giovanili, saranno circa 180 ragazzi che muniti di scarpette e canotte si riverseranno sui parquet, suddivisi tra le varie squadre che parteciperanno al prossimo campionato, il Cmb mette per la prossima stagione mette in campo ben undici formazione e si va da l'U20 regionale, alla 18 Elite, poi la U18 Regionale, la U16 Elite, U15 Eccellenza, U15 Regionale, U14 Elite, U14 Bianca e U14 Rossa ed infine una U13 Regionale e una U13 Esordienti.