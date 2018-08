Sport



Inizia l'avventura in B1 della Bionatura Nottolini

martedì, 28 agosto 2018, 09:04

di andrea salerno

Dopo la cavalcata trionfale della scorsa stagione, chiusa da capolista indiscussa con 25 vittorie su 26 incontri, riparte la stagione della Bionatura Nottolini. Le ragazze di coach Sandro Becheroni si apprestano ad iniziare la preparazione in vista del campionato di B1 girone centro Italia, categoria conquistata lo scorso anno e che proietta la formazione lucchese ad un passo dal volley professionistico.

“La passata stagione è stata da incorniciare, sotto ogni punto di vista – ha affermato il direttore tecnico, Valentina Maltagliati -. Oltre ad aver vinto il campionato, ci siamo tolti la soddisfazione di arrivare alle final four di coppa Italia, che avevamo organizzato proprio al PalaTagliate di Lucca. Per la B1, abbiamo deciso di riconfermare più della metà delle ragazze dello scorso anno, in modo da non stravolgere l'equilibrio creato. Ad esse, poi, si sono uniti quattro nuovi acquisti, che hanno reso ancor più competitivo l'organico. L'obiettivo per il nuovo anno è quello di partire a fari spenti, senza creare eccessive pressioni nello spogliatoio, anche se non vogliamo precluderci nessun risultato, magari ritagliandoci il ruolo di “mina vagante””.

Le giocatrici in rosa provengono tutte dalla lucchesia e dalle province limitrofe. Difatti, la filosofia su cui la Nottolini ha costruito le sue fortune è, da sempre, quella di far leva sulla forza e sulla coesione del gruppo, rinunciando ai grandi nomi e costruendo un organico competitivo con pazienza e duro lavoro.

“La componente pubblico è importante per noi – ha esordito Oronzo Miccoli, direttore sportivo -. La speranza è che dopo il salto di categoria l'affluenza, già ottima, aumenti ulteriormente, per non far mai mancare il supporto alle ragazze. Il nostro girone sarà composto da squadre toscane, umbre, marchigiane, emiliane ed abruzzesi. Inoltre, il torneo sarà impreziosito dalla presenza di grandi giocatrici come Tai Agüero e Mirka Francia, ex nazionali contro cui sarà un piacere giocare”.

La Bionatura Nottolini è arrivata in B1 con un progetto solido e sicuramente non giocherà il ruolo di comparsa. La società, infatti, oltre ad essere ambiziosa, è una delle più all'avanguardia della Toscana, con settori giovanili promettenti, che fungono da vivaio per la prima squadra. Per di più, le attrezzature e le infrastrutture a disposizione, sono sicuramente da serie superiore.

L'inizio di stagione sarà col botto, dato che il 20 settembre alle 18.30 ci sarà una amichevole di prestigio al PalaPiaggia contro Il Bisonte Firenze, formazione di A1. Infine, prima dell'esordio casalingo in campionato, il 13 ottobre alle 21, la squadra verrà presentata al pubblico sabato 6 ottobre, presso il casinò di Bagni di Lucca, primo appuntamento di un'annata che tutti si augurano possa portare ancora più in alto la squadra di Becheroni.