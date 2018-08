Sport



La Geonova affina il roster: torna Carlo Puccinelli

mercoledì, 22 agosto 2018, 09:53

Non c'è pace al Centro Minibasket di Lucca, si continua a lavorare alacremente in previsione dell'ormai imminente nuovo campionato.

La massima attenzione è ovviamente prestata alla composizione del roster e del gruppo di ragazzi che dovranno, in rotazione, dare respiro ai senior e avere buone capacità per sostenere le sedute di allenamento, che quest'anno saranno portate a quattro.

Siamo infatti ormai a poche ore dalla prima "sudata" e ancora si aggiungono pezzi alla squadra, l'ultimo, ma solo cronologicamente, è per tutti un gradito ritorno, a vestire la maglia della prima squadra ci sarà anche Carlo Puccinelli, classe 97, play, con alle spalle una lunga gavetta, Puccinelli si è fatto le ossa in tutte le giovanili di eccellenza del Cmb, fino a raggiungere la prima squadra nel campionato 2016/2017, poi la voglia di cimentarsi in altre sfide lo ha portato a vestire altre maglie, in altre società, per approdare nuovamente in questi giorni al Cmb

"Mi sento molto carico e motivato, sono contento, voglio fare e dare il meglio, il progetto del Cmb è ambizioso e molto stimolante, la squadra è davvero forte, sono molto felice di tornare a calcare il parquet del Palatagliate "

Felice anche il presidente del Centro Minibasket Lucca Luigi Pracchia: "Siamo contenti di integrare Puccinelli, è uno di noi è un nostro ragazzo ed anche un ottimo elemento, ci ha colpito la sua energia e la voglia di fare, ci sarà sicuramente di aiuto in questo difficile campionato"

Oltre a Puccinelli si aggregheranno per dare maggiore forza agli allenamenti della prima squadra, altri due giovani ragazzi, provenienti da Pontedera, ma residenti nell'immediata periferia di Pisa, diciamo nei paraggi del nostro Puschi, per il quale, in passato hanno anche giocato.

Sono due giovani fratelli, Enrico e Marco Redini, rispettivamente classe 2002 e 2001, oltre all'impegno con gli allenamenti della Geonova, parteciperanno al campionato della U18 Elite guidata dal duo Piazza – Puschi.

Ambedue i ragazzi si dicono pronti: "Volevamo un esperienza importante in una società con ambizioni e con coach all'altezza del compito, cercheremo di dare quanto è nelle nostre capacità e anche di più, vogliamo giocare e farlo bene, la carica e l'entusiasmo non ci mancano, il 23 saremo al Palatagliate con tutta la prima squadra e solo questa cosa ci carica a mille".

Ricordiamo ad oggi tutti convocati per il primo allenamento, Romano, Tessitori, Pagni, Zita, Barsanti, Nesi, Pierini, Santini, Russo, Giovannetti, Celli, Puccinelli e i fratelli Redini Enrico e Marco, che avverrà il 23 Agosto alle ore 19:00 al Palatagliate.