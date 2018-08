Sport



Maranello Corse con un tandem lucchese al via del Rally degli Abeti

martedì, 28 agosto 2018, 23:11

Luca Pierotti e Nicola Paolinelli rappresenteranno la scuderia emiliana nella gara pistoiese, valida per il Campionato Regionale Acisport: il primo, sempre affiancato da Manuela Milli, si ripresenterà al via di una Peugeot 208 (classe R5) con la quale ha entusiasmato a Lucca, il secondo – con David Castiglioni alle note – tornerà in azione su una Renault Clio S1600 ad oltre un anno dall'ultima disputata.

C'è ch'indugia ancora sotto l'ombrellone e chi, invece, preferisce tuffarsi in un abitacolo per mettersi alla prova in uno dei rally toscani di maggior tradizione. E' il caso dei due equipaggi lucchesi schierati da Maranello Corse al Rally degli Abeti: Luca Pierotti e Manuela Milli e Nicola Paolinelli e David Castiglioni, infatti, saranno al via della trentaseiesima edizione del rally pistoiese, valido come prova del vivace Campionato Regionale Acisport.

Pierotti-Milli affronteranno le strade catramate pistoiesi a bordo di una Peugeot 208 di MM Motorsport, vettura sulla quale i due hanno esordito – cogliendo un eccellente 2° posto – al Coppa Città di Lucca di fine luglio (la foto di Thomas Simonelli li ritrae in azione in quest'occasione). All'Abeti, i due saranno chiamati a tentare un'ennesima impresa e concludere la loro prova di nuovo sul podio; impresa alla portata del talentuoso equipaggio, ma certamente non delle più semplici, vista l'affamata concorrenza pronta a darsi battaglia per le posizioni nobili. Un piazzamento nelle zone alte della classifica, peraltro, consentirebbe a Luca e Manuela di alimentare le proprie ambizioni nell'ambito del campionato regionale. Su queste strade, Pierotti ha già raccolto due quarti posti assoluti ed altrettanti successi di classe (R2B) nelle precedenti edizioni dell'Abeti.

Tra gli osservati speciali ci sarà Nicola Paolinelli: per l'altro piedone lucchese iscritto da Maranello Corse si tratta del ritorno al volante a distanza di oltre un anno dall'ultima presenza in un rally, archiviata con un eccellente secondo posto di classe. All'Abeti, Paolinelli salirà su una Renault Clio di classe S1600 (auto che gli ha permesso di cogliere un inatteso argento a Lucca due anni fa) che condividerà con il bravo conterraneo David Castiglioni e sulla quale affronterà per la prima volta le strade pistoiesi. Le qualità dell'equipaggio lasciano decisamente ben sperare in un brillante ritorno sulla scena agonistica, ma è evidente come non ci possano essere aspettative nei confronti di un pilota reduce da un così lungo digiuno.

Il Rally degli Abeti scatterà sabato 1° settembre alle 17.21 da Campo Tizzoro e, dopo la disputa della prima prova, entrerà nel riordino notturno di San Marcello Pistoiese alle 19.20. Domenica, la cora riprenderà alle 8.01 per concludersi, sempre a San Marcello, alle 17.15: i concorrenti arriveranno alla bandiera a scacchi al termine di un percorso di 187 chilometri scarsi, 77 dei quali cronometrati (7 le speciali previste).