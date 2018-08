Sport



Mura di Lucca parkrun: la manifestazione podistica approda a Lucca

martedì, 7 agosto 2018, 14:43

di giulia del chiaro

Natura, sport ed aggregazione. Saranno questi i tre elementi caratterizzanti dell’iniziativa podistica, non competitiva, Mura di Lucca parkrun che partirà sabato 25 agosto, alle 9, per proseguire ogni sabato, in maniera completamente gratuita, coprendo un percorso di cinque chilometri sul principale monumento della città.

La manifestazione, nata a Londra nel 2004 con l’obiettivo di far convergere attività podistiche di gruppo all’interno di parchi cittadini, e giunta in Italia, per la prima volta, a Palermo nel 2015, si è già ben radicata a Firenze per fare di Lucca la seconda città toscana coinvolta portando a tredici il numero delle città italiane aderenti.

A presentare l’evento, questa mattina nella sede dell’associazione lucchesi nel mondo, il presidente dell’associazione, Ilaria Del Bianco, l’assessore allo sport del comune di Lucca, Stefano Ragghianti, il country manager di parkrun Italia, Giorgio Cambiano ed i due membri del comitato lucchese, Stefano Lorenzetti e Alessandro Marchi.

“Con orgoglio l’associazione lucchesi nel mondo sostiene questa iniziativa – ha aperto l’incontro Ilaria Del Bianco – perché non si tratta solo di una manifestazione sportiva non competitiva, ma anche, e soprattutto, di un momento di socializzazione ed un’opportunità di richiamare, con questa attività, i nostri lucchesi nel mondo.” È stato proprio un lucchese nel mondo, l’ingegnere Alberto Puccino, che dall’Australia ha sostenuto con forza e fiducia l’approdo dell’evento nella sua città d’origine.

“Un importante contributo per promuovere a livello internazionale Lucca e le sue mura” ha fatto notare l’assessore Ragghianti sottolineando tutto l’appoggio che l’amministrazione comunale riversa verso tale iniziativa ed augurandosi che possa consolidarsi come appuntamento fisso per la città. Sono venti, infatti, i paesi che, a livello mondiale, ospitano parkrun e larga la tendenza dei parkrunner partecipanti, di prendere parte ad incontri di altre città e nazioni.

Un allenamento condiviso, senza primo ed ultimo posto, che permetterà a ciascun partecipante di allenarsi in compagnia e divertendosi. “Si tratta di una 5 km, non agonistica, aperta a tutti e cronometrata. Ognuno potrà tenere il proprio ritmo: si può correre, camminare, partecipare col cane o spingendo una carrozzina. Una volta partita l’iniziativa si svolgerà automaticamente ogni sabato alle 9 salvo casi eccezionali, come eventi quali Lucca Comics e Games, che andranno ad occupare la sede del percorso” ha sottolineato Cambiano precisando anche l’importanza, per tutti i partecipanti, di iscriversi, gratuitamente, tramite il sito parkrun.it nell’apposita sezione “Lucca”. L’iscrizione permetterà di scaricare un codice a barre con cui sarà possibile, oltre a partecipare ad iniziative parkrun in tutto il mondo, monitorare i propri tempi, risultati e miglioramenti direttamente dal sito. Infatti, alla fine di ogni percorso, saranno presenti dei volontari che scansioneranno il codice di ciascun partecipante.

Importante la figura del volontario, contraddistinto, lungo il percorso, dall’apposito giubbino giallo, per cronometrare, scansionare i codici a barre e consegnare, alla fine del percorso, i totem con la posizione raggiunta.

I primi volontari dell’iniziativa lucchese, Lorenzetti e Marchi, hanno precisato l’importanza del diffondersi dell’idea che ogni partecipante possa divenire un volontario indispensabile per rendere possibile l’appuntamento settimanale.

“Le mura di Lucca sono da sempre il luogo prediletto dei lucchesi per le attività sportive. Da qui l’idea di creare un evento sportivo organizzato che possa favorire, accanto allo sport, momenti di socializzazione e che, al tempo stesso, contribuisca a valorizzare la città” ha concluso Marchi, ringraziando il comune di Lucca e l’Opera delle Mura per l’appoggio.

Un’idea per il futuro del parkrun lucchese è quella di coinvolgere le scuole della città, con particolare riguardo per quelle che non dispongono di una palestra, che potranno portare gli alunni, nelle ore dedicate all’educazione fisica, a partecipare.

Il 25 agosto, alle 9, la manifestazione partirà a cinquanta metri dal Caffè delle mura, nel tratto che lo collega al baluardo San Paolino, per girare all’interno del baluardo San Paolino, tornare indietro ed effettuare un intero giro di mura al fine di coprire i cinque chilometri previsti per gli eventi parkrun che, altrimenti, la circonferenza muraria, con i suoi poco più di quattro chilometri, non offrirebbe.

Tutti i dettagli di Mura di Lucca parkrun sono disponibili, nell’apposita sezione, sul sito parkrun.it dal quale è possibile anche iscriversi come parkrunner per partecipare e diventare parte di questa grande comunità sportiva internazionale.