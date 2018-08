Sport



Primo giorno di scuola al PalaTagliate per il nuovo Basket Le Mura

lunedì, 20 agosto 2018, 20:17

di annalisa ercolini

“Abbiamo pensato a una squadra dignitosa e con il senso del lavoro.” Queste le parole del presidente Rodolfo Cavallo, all’incontro che si è tenuto oggi al Palatagliate a Lucca, dove le ragazze del coach Serventi hanno iniziato ad allenarsi in previsione delle partite di settembre. Il primo appuntamento, una trasferta, è prevista contro la Meccanica Nova Vigarano il 12 settembre a seguire il 15, il match casalingo contro Use Bk Rosa Empoli. Il 19 settembre a Vigarano, poi a Torino il 22 e la Supercoppa Italiana contro Famila Wuber Schio sarà il 30 settembre.

Il presidente Cavallo è proiettato in avanti con una squadra tutta nuova che “garantisca un campionato dignitoso. Questo significa che con sudore e lavoro, riusciamo a stare fra le cinque o sei squadre migliori.” L’intento di Cavallo è far crescere qualche giovane e altre avvicinarle al basket. “L’idea – prosegue il presidente – è divenire centro di eccellenza del basket femminile in Toscana.” In sostanza lo scudetto è stato un trampolino di lancio verso il futuro: “Abbiamo fatto un capolavoro vincendo quello scudetto però se noi viviamo solo pensando al passato facciamo un gravissimo errore.” Cavallo prosegue esprimendo l’unico rammarico, forse una polemica, affermando: “Abbiamo sperato che lo scudetto ci portasse un incremento di sponsor invece così non è stato. Lo scudetto è stata una soddisfazione enorme, bellissima ma mi è costato 35 mila euro in più.”

La squadra è composta da: Giulia Gatti ed Erica Reggiani playmaker; Ashley Ravelli e Marida Orazzo, guardia; Krystal Vaughn, Alice Carrara e Kourtney Treffers, ala; Monique Ngo Ndjock, pivot; Carolina Salvestrini, ala e Bashaara Graves, pivot.

La scelta della play Gatti è “una scelta di lungo corso – prosegue Cavallo - ha vinto tanto”. Nella formazione figurano due ragazze americane: “Loro possono dare peso, forza fisica ed esperienza a una squadra tutta nuova.” Le selezioni sono dettate dalla voglia di ripartire. Il presidente sostiene ancora: “Quando si cambia bisogna avere il coraggio di trasformare. Il cambiamento non deve mettere paura. Il nostro scudetto lo vinciamo anno per anno dove dalla B siamo passati alla A2 e poi A1.” Di fatto negli ultime sette anni, il Basket Le Mura è stato per cinque, sei anni fra le prime quattro e due volte sesti. Sicuramente come afferma anche lo stesso Cavallo: “Questo non è di poco conto. Non mi aspetto niente dalle istituzioni. Aspetto invece che altri imprenditori e altre azienda si avvicinino a questo sport.”

L’obiettivo di Cavallo è far crescere le ragazze in modo che la società rimanga in A1. Un altro punto a cui tiene molto il presidente è l’ambito sociale: “Ci stiamo muovendo tanto sul sociale. Stiamo facendo qualcosa per combattere il bullismo, non risolviamo le cose ma vedrete che ci saranno una serie di iniziative.” Infatti sulle magliette delle ragazze è stata inserita la scritta Stop bulling rinunciando a uno spazio che poteva valere 15 mila euro di sponsor.

Il coach Serventi, ribadisce: “L’idea è un gruppo disponibile al lavoro e mi sembra che le ragazze abbiano questa disponibilità e abbiamo voglia di crescere. Il nostro obiettivo è migliorare giorno per giorno.” Secondo Serventi ragionando di partita in partita, si crea sinergia fra le ragazze. C’è solo un rammarico, riferisce: “Mi dispiace che delle prime cinque partite di campionato, quattro le giochiamo in trasferta. Comunque non ci piangiamo addosso e non lasciamo nulla di intentato.”

Il coach punta al valore tecnico e fisico e non sottovaluta neppure il lato caratteriale tanto che afferma: “Vogli conoscere bene le ragazze anche dal punto di vista comportamentale. Anche questo aspetto è importante per costruire la squadra. Sempre più gruppo sempre più squadra e queste ragazze hanno le caratteristiche giuste.” La determinazione di Serventi non lo sposta di un millimetro dal suo obiettivo: tecnicismi, tattica e caratteristiche delle singole giocatrici. “Tutte le squadre sono forti – continua il coach - la vera squadra da affrontare siamo noi. Guardo molto alla mia squadra. L’obiettivo è prepararci molto, poi possiamo pensare a tanti accorgimenti anche nei confronti di altre squadre. Inoltre, se migliori il singolo migliori la squadra.”

Le favorite del campionato sono quattro: Schio, Ragusa, Napoli e Venezia. Subito dopo Lucca, San martino e Broni. “Squadre intelligenti, come dico io – afferma Serventi – e campionato molto equilibrato.” Le ragazze avranno tanto lavoro e anche il coach avrà il suo bel da fare: “Oltre che allenatore – sostiene - sono anche un po' psicologo.”

Il capitano di quest’anno è Giulia Gatti: “Sono contenta anche se è una responsabilità in più. Siamo tutte molto cariche e tutte molto motivate a far bene. So che lavoreremo al meglio con il coach Serventi perché già lo conosco. Come ho già detto, non si può pretendere tutto e subito. Con calma riusciremo.”

