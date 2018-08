Sport



Settembre Lucchese allievi, il primo acuto è del Tau Calcio Altopascio

martedì, 28 agosto 2018, 14:13

Quarta giornata di gare al campo sportivo di San Macario, per il "Settembre Lucchese", manifestazione organizzata dall'U.S.D. SAN MACARIO in collaborazione con TOSCANAGOL e la Delegazione Provinciale FIGC di Lucca.

Il primo incontro, un vero e proprio derby versiliese, ha visto la vittoria in rimonta del Seravezza Pozzi contro il Camaiore. E' stata una gara ricca di gol che ha visto la formazione di Venè ribaltare il risultato nei minuti finali dell'incontro. Avvincente è stata la seconda partita tra il Margine Coperta ed il Tau Calcio. Sono proprio gli amaranto di Mister Bozzi a vincere con pieno merito, con un gol per tempo.

Queste i TABELLINI delle due partite:

Seravezza Pozzi - Camaiore 4-3

SERAVEZZA POZZI: Venè, Ferrari, Mignani Alessio, Masotti, Dell'Amico Cesare, Bellini, Berti, Andreazzoli, Colesnicov, Ceragioli, Musetti. A disp.: Conti, Mignani Gabriele, Borzoni, Tosku, Bello Cova Lenin, Del Fiorentino, Del Freo, Dell'Amico Andrea. All.: Carlo Venè

CAMAIORE: Musetti, Bianchini, Iacomini, Massa, Faina, Farnesi, Capecchi, Dati, Marianelli, Papi, Puccinelli. A disp.: Pardini, Baglietti, Barsaglini, Ceragioli, Giannini, Bezzini, Dal Torrione, Gallico. All.: Carlo Rubinacci

ARBITRO: Guidotti di Lucca

RETI: 13' pt. Capecchi (C), 35' pt. Berti (S), 3' st. Bello Cova Lenin (S), 5' st. Puccinelli (C), 7' st. Marianelli (C), 33' st. Mignani Gabriele (S), 34' st. Berti (S)

NOTE: espulso al 38' st. Papi (C)

Primo tempo abbastanza equilibrato con il Camaiore che prova a prendere in mano le redini dell'incontro, ma il Seravezza si difende con ordine. Al 5' prima conclusione a rete del Camaiore con Dati, para a terra il portiere Venè. Al 13' arriva il vantaggio del Camaiore con Capecchi che trafigge il portiere Venè deviando in rete un cross dalla sinistra. Al 38' il Seravezza perviene al pareggio: Ceragioli dalla sinistra rimette al centro dove trova la pronta deviazione di Berti che mette alle spalle del portiere Musetti. E sul risultato di 1-1 si va all'intervallo.

Ripresa scoppiettante, infatti nel giro di ben sette minuti le due squadre realizzano tre reti. Al 3' si porta in vantaggio il Seravezza con Bello Cova Lenin, ma nel giro di due minuti il Camaiore ribalta il risultato, al 5' con Puccinelli e al 7' con Marianelli. Nei minuti finali il Seravezza trova il gol del pari con Mignani Gabriele, al 33' e un minuto più tardi ancora Berti sigla la propria doppietta personale realizzando il gol vittoria. Nei minuti di recupero viene espulso Papi nelle file del Camaiore.

Margine Coperta - Tau Calcio Altopascio 0-2

MARGINE COPERTA: Giuffrida, Giometti, Antonelli, Bonini, Rossi Lorenzo, Martini, Pievani, Frateschi, Bertelloni, Petrucci, Londino. A disp.: Rossi Cristiano, Graziano, Ferrari, Martinelli, Cheloni, Nicolini. All.: Gianluca Peselli

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Marconi, Lentini, Pallanti, Marchetti, Lartini, Egger, Bini, Silvano, Menconi, D'Andrea Pisani, Bellucci. A disp.: Likaj, Iannello, Coppola, Selmi, Bachini, Tragni, Tavanti, Amorusi. All.: Francesco Bozzi

ARBITRO: De Marco di Lucca

RETI: 12' pt. Bellucci (T), 7' st. Menconi (T)

Il Tau Calcio Altopascio (formazione del 2003) supera per 2-0 contro un Margine Coperta sceso in campo con la formazione che disputerà il prossimo campionato Allievi d'Elite.

Primo tempo con il Margine (FOTO QUA SOTTO) che cerca di fare la partita, ma al 12' il Tau Calcio passa in vantaggio con un tiro da fuori di Bellucci che batte il portiere Giuffrida. Pronta reazione del Margine che appena due minuti più tardi coglie il palo con Londino. La partita prosegue fino alla fine della prima frazione di gioco con il Margine che ha maggiormente in mano il pallino del gioco ma non crea particolari pericoli dalle parti del portiere Marconi.

Nella ripresa il Tau al 7' perviene al gol del raddoppio a conclusione di un'azione fantastica, finalizzata in rete da Menconi. Il Tau nella ripresa ha più possesso palla e sfiora la terza rete con Tragni, il Margine cerca di proporsi ma i propri attacchi vengono quasi sempre spezzati dall'ottima difesa amaranto. L'unica vera conclusione in porta del Margine arriva nel finale con Bertelloni, ma il neo entrato Likaj para a terra.