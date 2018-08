Sport



Settembre Lucchese allievi: pari tra atletico Lucca e Forte Dei Marmi

lunedì, 27 agosto 2018, 16:52

Terza giornata di gare al campo sportivo di San Macario, per il "SETTEMBRE LUCCHESE", manifestazione organizzata dall'U.S.D. San Macario in collaborazione con TOSCANAGOL e la Delegazione Provinciale FIGC di Lucca.

E' stata la serata del debutto èer òa categoria Allievi. Nel primo incontro l'Atletico Lucca si è fatto raggiungere nei minuti finali da un Forte dei marmi che ci ha creduto fino alla fine. Nella seconda gara il San Filippo (NELLA FOTO IN ALTO) ha avuto vita facile contro la Pieve San Paolo, chiudendo in pratica già alla fine del primo tempo l'incontro.

Queste i TABELLINI delle due partite:



Forte dei Marmi 2015 - Atletico Lucca 2-2

FORTE DEI MARMI 2015: Musetti, Tincani, Del Freo, Deda, Vannucci, Da Prato, Valori, Leonardi, Pellegrini, Guidotti, Tonacci. A disp.: Nicoletti, Barbato, Berlenghi, Cipriani, De Sanctis, Della Tommasina, Gargani, Maggi. All.: Luca Mosti

ATLETICO LUCCA: Tocchini, Tognetti, Salvatori, Carnicelli, Mathieu, Burgalassi, Rocchiccioli, Marzi, Gallo, Rosi, Panciatici. A disp.: Vernace, Giuliani, Pulizia, Niccoletti, Michelini, Medori, Micchi. All.: Fabio Betti

ARBITRO: Missurini di Lucca

RETI: 38' pt. Rocchiccioli (A), 25' st. Giuliani (A), 26' st. Vannucci (FM), 28' st. Pellegrini (FM)

L'Atletico Lucca forte di due reti di vantaggio si fa raggiungere nei minuti finali dell'incontro dal Forte dei Marmi 2015. Primo tempo a favore dei rossoneri di Mister Betti che tengono maggiormente in mano le redini dell'incontro. Al 20' una punizione battuta da Gallo viene respinta dalla barriera. Al 29' il direttore di gara assegna un calcio di rigore all'Atletico per atterramento in piena area di rigore di Rocchiccioli, alla battuta si presenta Rosi ma il suo tiro colpisce in pieno la traversa. Al 32' Rocchiccioli (sicuramente uno dei migliori) va al tiro, ma Musetti para a terra. Al 38' il meritato vantaggio dei rossoneri grazie ad un'azione personale di Rocchiccioli che fa partire dal limite dell'area un fendente che batte il portiere Musetti. Sul risultato di 1 a 0 si va al riposo.

Nel secondo tempo l'Atletico mantiene il possesso palla e al 25' pervengono al gol del raddoppio con il neo entrato Giuliani che su azione da calcio d'angolo supera il portiere. Partita finita? Niente affatto, infatti nel giro di due minuti su due conclusioni da fuori area di Vannucci e Pellegrini il Forte dei Marmi 2015 si porta sul 2 a 2. Poi nei minuti finali è la squadra di Luca Mosti ad essere più propositiva con un Atletico che a 15 minuti dalla fine pensava di aver chiuso l'incontro.

San Filippo - Pieve San Paolo 4-1

SAN FILIPPO: Roberti, Gabrielli, Gianneschi, Nucci, Del Testa, Massagli, Menicucci, Ricci, Lamberti, Cecchini, Stringari. A disp.: Stefani Francesco, Stefani Alessandro, Meschi, Angelini, Serafini, Elkhatabi, Gallo. All.: Ernesto Caiazzo

PIEVE SAN PAOLO: Bellucci, Violi, Tessa, Motroni, Sinani, Lleshi, Zahir, Pollacchi, Lucchesi, Petri, Roventini. A disp.: Lippi, Guidi, Giannoni, Cecchetti, Giammattei, Lapini, Fascetti, Livolsi. All.: Francesco Feniello

ARBITRO: Cecchi Simone di Lucca

RETI: 10' pt. Lamberti (SF), 18' pt. Menicucci (SF), 30' pt. Ricci (SF), 15' st. Lucchesi (PSP), 43' st. Menicucci (SF)

Il San Filippo si impone per 4-1 nel derby contro la Pieve San Paolo. La squadra di Caiazzo si fa vedere molto spesso nella metà campo ospite soprattutto grazie agli esterni Menicucci e Stringari che imperversano sulle fasce e si porta nel giro di 30 minuti sul 3 a 0 grazie alle reti di Lamberti, Menicucci e Ricci.

Il secondo tempo è più equilibrato con la Pieve (NELLA FOTO QUA SOTTO) più propositiva che accorcia le distanze con Lucchesi, ma poi nel finale il San Filippo realizza la quarta rete ancora con Menicucci.