Sport



Settembre Lucchese, Forte supera agevolmente l'Aquila S.Anna

giovedì, 30 agosto 2018, 12:43

Sesta giornata di gare al campo sportivo di San Macario per il Settembre Lucchese, manifestazione organizzata dall'Usd San Macario in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della delegazione Figc di Lucca. Nella categoria Giovanissimi per il 57esimo torneo Settembre Lucchese - 22esimoMemorial (Marco Fanucchi) vittoria agevole della Bellaria Cappuccini che ha superato fin troppo facilmente il Sextum Bientina, grazie alle triplette di Doni e Pulvirenti. Nella seconda gara il Forte dei Marmi 2015 liquida per 5 a 1 l'Aquila S. Anna che però ha tenuto testa fin che ha potuto ai più forti avversari.

Bellaria Cappuccini - Sextum Bientina 12-0

BELLARIA CAPPUCCINI: Collavoli, Menciassi, Lotti, Giunti, Biasci, Perretta Antonio, Pulvirenti, Bettearini, Bracaloni, Nassi, Doni. A disp.: Rocchi, Cerrai, Tafi, Brogi, Barsottini, Gatto, Guezze. All.: Marco Malventi

SEXTUM BIENTINA: Botti, Agazio, Testai, Derinaldis, Locaso, Carnovale, Frillici, Abbondandolo, Mazzanti, Grossi, Colonna. A disp.: Marinai, Bardini, Santolupo, Petrognani, Kaci. All.: Michele Nigro

ARBITRO: Lila di Lucca

RETI: pt. Doni (2) (BC), pt. Pulvirenti (2) (BC), pt. Bracaloni (BC), pt. Lotti (BC), st. Gatto (3) (BC), st. Doni (BC), st. Pulvirenti (BC), st. Lotti (BC)

Netto il divario tra le due formazioni come testimonia il risultato finale. La Bellaria sicuramente sarà una delle protagoniste nel prossimo campionato regionale, mentre il Sextum Bientina affronterà il campionato provinciale.

Per gli interi 70 minuti si è assistito ad un monologo della squadra di Malventi che sblocca il risultato al 13' con Doni ben imbeccato da Nassi. Al 19' arriva la seconda rete ad opera di Pulvirenti che da fuori area e da posizione defilata fa partire un tiro di sinistro con il portiere immobile a guardare la palla infilarsi nel sette opposto (gran gol). Un minuto più tardi Bracaloni ottimamente servito da Lotti (grande qualità questo ragazzo) sciupa di testa il possibile terzo gol, Ma non tarda ad arrivare la terza rete: su angolo di Lotti, Doni è il più lesto di tutti a trovare la deviazione vincente. Al 27' su assist di Nassi (ragazzo interessante), Bracaloni va al tiro, il portiere respinge, ma ancora Bracaloni ribadisce in rete.

Al 29' Pulvirenti per Lotti che entra dalla sinistra e supera il portiere. Sul finale di prima frazione è questa volta Lotti a restituire il favore a Pulvirenti che mette a segno la rete del 6-0,

Nel secondo tempo, nonostante le sostituzioni, stessa musica con la Bellaria che va ancora in rete per altre sei volte: tre reti con il neo entrato Gatto, e una rete a testa ancora con Doni, Pulvirenti e Lotti

Forte dei Marmi 2015 - Aquila S.Anna 5-1

FORTE DEI MARMI 2015: Nicoletti, Fortini, Galloni, Adami, Cardillo, Costi, Bragazzi, Mauriello, Alberti, Gradi, Vecoli. A disp.: Pianti, Di Foggia, Cacioppo, Del Soldato, Antonelli, Aspi, Borza, Corti. All.: Mario Bertelloni

AQUILA S.ANNA: Ceccarelli, Bavieri, Bernacchi, Innocenti, Conforti, Bigongiari, Martinelli, Pessotto, Lazzari, Verhulst, De Luca. A disp.: Urbani, Corti, Muscas, Shtembari. All.: Marco Lena

ARBITRO: Moriconi di Lucca

RETI: 1' pt. Bragazzi (FM), 17' pt. Bernacchi (A), 33' pt. Alberti (FM), 35' pt. e 5' st. Gradi (FM), 35' st. Corti (FM)

Anche la seconda gara ha visto il Forte dei Marmi prevalere sull'Aquila S.Anna, anche se bisgona dire che la squadra di Lena, ha tenuto abbastanza bene il primo tempo, poi nella ripresa il Forte dei Marmi ha dimostrato di essere di una caratura superiore. Nonostante le cinque reti subite ottima la prova del portiere Ceccarelli che grazie alle sue ottime parate, ha sicuramente limitato il passivo.

Parte subito forte la squadra versiliese che trova la rete del vantaggio con Bragazzi al 1'. Ma al 17' l'Aquila S.Anna trova la rete del pareggio con Bernacchi. Al 23' Alberti coglie il palo, poi è l'Aquila ad avere una palla gol con Lazzari che parte in velocità palla al piede per 30 metri, poi però al momento del tiro viene contrastato da un difensore che gli devia la palla in angolo. Al 28' conclusione di Adami con respinta in corner di Ceccarelli, al 30' conclusione da fuori di Mauriello con palla che termina fuori di poco. Al 33' conclusione dai 25 metri di Alberti che scavalca il portiere (forse leggermente fuori dai pali) e sigla la rete del vantaggio. Risponde l'Aquila S.Anna con un tiro di Martinelli che termina fuori dallo specchio della porta di Nicoletti. Al 35' su traversone dalla destra di di Bragazzi, Ceccarelli viene superato, Gradi colpisce di testa ma prende il palo, la palla torna ancora a Gradi che da terra e sempre di testa ribadisce in rete.

Nel secondo tempo dopo appena cinque minuti la squadra di Bertelloni si porta sul 4 a 1 grazie a Gradi. Poi la partita rimane in equilibrio fino al termine della gara e poi proprio allo scadere il neo entrato Corti dopo un primo tiro ribattuto dal portiere riprende la palla e mette dentro per il 5-1 finale.