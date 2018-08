Sport



Settembre Lucchese Juniores: La Cuoiopelli cerca il pass per i quarti

giovedì, 30 agosto 2018, 16:10

Continuano con successo le serate di calcio al campo sportivo di San Macario, per il "SETTEMBRE LUCCHESE", manifestazione organizzata dall'U.S.D. San Macario in collaborazione con TOSCANAGOL e la Delegazione Provinciale FIGC di Lucca

Questa sera, giovedi 30 agosto, torna in campo la categoria Juniores, alle ore 19,00 per il "33° Torneo Paolo Galli": in campo Cuoiopelli - P.D.C. Stiava. Alla formazione di Santa Croce sull'Arno basterà un pareggio per centrare la qualificazione ai quarti di finale, mentre il Piano di Conca Stiava è al debutto in questo torneo.

A seguire alle ore 20,45 sempre per la categoria Juniores Atletico Lucca - San Filippo (che si ritroveranno anche in campionato) si contenderanno la qualificazione ai quarti di finale. L'Atletico Lucca viene dalla sconfitta per 4 a 1 contro il Ghiviborgo e quindi ha necessità, quantomeno di non perdere, mentre il San Filippo è alla sua prima gara in questo torneo e dopo se la dovrà vedere contro il Ghiviborgo la prossima settimana.

Il nostro portale come da tradizione seguirà tutti gli incontri e pubblicherà tutte le foto delle squadre, le formazioni e il commento ad ogni partita. Poi nella sezione CLASSIFICHE del portale alla voce TORNEI potrete trovare le classifiche ed in tempo reale il risultato delle partite in programma ogni giorno. Sarà possibile anche visionare i RISULTATI e le CLASSIFICHE in DIRETTA scaricando l'APP di TOSCANAGOL che si trova all'interno di quella di ITALIAGOL.

Infine il pubblico presente potrà gustare pizze e focacce cotte nel forno a legna del Centro Sportivo.

PROGRAMMA GIOVEDI 30 AGOSTO

categoria JUNIORES "33° Torneo Paolo Galli"

ore 19,00 Cuoiopelli - P.D.C. Stiava

ore 20,45 Atletico Lucca - San Filippo