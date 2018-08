Sport



Settembre Lucchese, la squadra di Massaria regola di misura l'Atletico Lucca

venerdì, 31 agosto 2018, 13:11

Settima giornata di gare al campo sportivo di San Macario per il Settembre lucchese, manifestazione organizzata dall'Usd San Macario, in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della delegazione Figc di Lucca.

Nella categoria Juniores per il 33esimo torneo Paolo Galli la Cuoiopelli batte agevolmente il Piano di Conca Stiava e si qualifica come prima del girone. Nella seconda gara il San Filippo batte di misura l'Atletico Lucca e lo "condanna" all'eliminazione dal torneo, mentre per i gialloblù festeggiano il passaggio del turno e contenderanno al Ghiviborgo la vittoria del girone martedì 4 settembre.

Cuoiopelli - Pdc Stiava 6-0

CUOIOPELLI: Casalini, Nidiaci, Benelli, Tocchini, Sbenaglia, Nicoara, Martinelli, Orsi, Morelli, Cardellicchio, Magrini. A disp.: De Tommasi, Mazzantini, Fabbrizzi, Testaino, Respino, Michelucci, Caluori, Dyla, Paja. All.: Cristiano Baggiani

P.D.C. STIAVA: Lari, Guidi, Cagnoni, Orlandi, Rosi, Pellegrini, Sebastiani, Micheli, Pardini, Martinelli, Rosata. A disp.: Panconi, Orlando, Miscio. All.: Ferdinando Dianda

ARBITRO: Soldatic di Lucca

RETI: 22' pt. Magrini (C), 24' pt. Cardellicchio (C), 1' st. e 10' st. Morelli (C), 20' st. Benelli (C), 37' st. Michelucci (C)

Il Piano di Conca Stiava resiste un tempo, anche se lo chiude sotto di due reti, ma quantomeno i primi 45 minuti è restato in partita nonostante fosse evidente la differenza dei valori tecnici tra le due squadre.

I conciari trovano le rete del vantaggio al 22' della prima frazione di gioco: Morelli serve Magrini che supera il portiere Lari. Al 24' arriva il gol del raddoppio: conclusione dal limite dell'area di Cardellicchio con palla che si va ad infilare alla sinistra del portiere. Al 35' ottima conclusione di Rosata per il Piano di Conca con palla che temina a lato di poco.

A inizio ripresa la Cuoiopelli triplica con Morelli, quindila squadra ospite che in pratica "getta" la spugna e arrivano altre tre reti ancora con Morelli, Benelli e Michelucci.

Atletico Lucca - San Filippo 1-2

ATLETICO LUCCA: Forconi, Ribecai, Matteoni, Giuliani, Butori, Benucci, Ndyaie, Lena, Amato Nicolò, Morelli, Sorbi. A disp.: Discini, Amato Filippo, Donati, Sansaro, Burgalassi, Tognetti. All.: Roberto Casini

SAN FILIPPO: Decanini, Angeli, Danesi, Della Bidia, Matteuzzi, Del Prete, Manga, Gargani, Rosati, Giuntoli, Nottoli. A disp.: Dinelli, Di Guglielmo, Pinelli, Sarracino, Pacini, Dianda, Carro. All.: Alessandro Massaria

ARBITRO: Bertini di Lucca

RETI: 45' pt. Rosati su rig. (SF), 7' st. Pacini (SF), 27' st. Amato N. (A)

Il San Filippo batte l'Atletico Lucca e accede ai quarti di finale. L'ultima gara in programma martedi 4 settembre del girone di qualificazione contro il Ghiviborgo, servirà soltanto per determinare il primo posto. Atletico Lucca deve dunque abbandonare il torneo.

Primo tempo "bruttino" con le due squadre che tentano di fare gioco ma senza impegnare i rispettivi portieri. Poi all'improvviso proprio al 45' del primo tempo Morelli interviene in piena area di rigore su Nottoli e il direttore di gara assegna il calcio di rigore che Rosati realizza con un tiro forte centrale.

Nella ripresa dopo appena sette minuti lancio lungo da centrocampo da parte del San Filippo in area di rigore, Butori colpisce di testa, la palla arriva a Pacini che si coordina e di prima intenzione colpisce al volo la palla che supera il portiere Forconi: 2-0.

L'Atletico Lucca non ci sta e prova a riaprire l'incontro e ci riesce al 27' con Nicolò Amato. Gli ultimi 15 minuti l'Atletico Lucca costringe il San Filippo nella propria metà campo alla ricerca del gol del pareggio. Al 35' Morelli serve Sorbi, ma salva un difensore a un metro dalla linea di porta, al 43' conclusione di Morelli ma Matteuzzi ci mette un piede e devia la palla in calcio d'angolo. E' un arrembaggio da parte dei rossoneri, ma dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine dell'incontro.